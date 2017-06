Reise

19 Decks und digitale Offensive: So riesig ist das neue MSC-Kreuzfahrtschiff

Die Reederei MSC präsentiert mit der "MSC Meraviglia" ein neues Riesenschiff mit vielen Neuheiten: 19 Decks und Restaurants mit mehr als 1300 Plätzen zeigen die Mega-Ausmaße - und auch in Sachen Digitalisierung setzt es Maßstäbe.

Elf neue Kreuzfahrtschiffe will die Reederei MSC bis zum Jahr 2026 auf die Meere schicken. Als erster Vertreter dieser Generation startet kurz nach der Taufe in Le Havre in Frankreich gerade das neue Flaggschiff "MSC Meraviglia" mit dem Sommerprogramm im westlichen Mittelmeer. Mit 19 Decks, Platz für 5700 Passagiere und einer Länge von 315 Metern setzt die Reederei ein Ausrufezeichen. Auf den siebentägigen Fahrten auf der Route von Genua über Neapel, Messina, Malta, Barcelona und Marseille zurück nach Genua erwarten die Passagiere einige Überraschungen.

Das digitale Angebot "MSC for Me" vernetzt das Smartphone mit dem Schiff. Dazu gibt es ein Armband mit Chip, das die Kabinentür öffnet und Getränke an der Bar abrechnen lässt. 16.000 Kontaktpunkte und 700 Hot-Spots registrieren jede Bewegung. Mittels Gesichtserkennung durch 1200 Kameras können Gäste auch Besuche in Restaurants oder Bars als Vorlieben speichern lassen. 73 Prozent der Passagiere hätten sich bei Umfragen eine bessere Vernetzung mit moderner IT während der Seereise gewünscht, so MSC. Passagiere mit Hang zur digitalen Entschleunigung können Smartphone und Armband allerdings auch im Kabinentresor ablegen und sich völlig ohne Datenstrom bewegen - die klassische Bordkarte reicht.

19 Decks und 65 Meter Höhe gab es bislang in Europas Gewässern noch nicht - selbst der weltgrößte Kreuzfahrtkoloss "Oasis of the Seas" endet bei Deck 18. Elf Restaurants locken an Bord. Vom "Marketplace Buffet"-Restaurant mit 1338 Plätzen bis zur japanischen "Kaito Sushi Bar" mit 26 Plätzen reicht die Liste. Wie international üblich, sind die Spezialitäten-Restaurants nicht im Reisepreis inkludiert.

Das gilt auch für die Kombination von Essen und Unterhaltung in der "Carousel Lounge". "Wir sind die erste Reederei, die hier exklusive Shows von Cirque du Soleil aufs Meer bringt", sagt Michael Zengerle, der Deutschland-Chef der Reederei. Dafür wurde ein spezielles Theater mit 413 Restaurant- und Lounge-Plätzen kreiert. Artistik am Hochseil zusammen mit hochwertiger Küche gibt es auf jeder Reise an sechs Abenden. Dinner und Show sind für 35 Euro buchbar.

Im Reisepreis inbegriffen ist die Hauptshow im "Broadway Theater" im Vorschiff. Mit 315 Metern ist die "MSC Meraviglia" zwar kürzer als die Schiffe der "MSC Fantasia"-Klasse, jedoch um fast 30 Prozent größer: Die Zahl der Kabinen stieg um fast 550 auf 2244, die Breite um sechs Meter. Die 2244 Kabinen sind in zehn Kategorien eingeteilt. Das Gros bilden 1274 Balkonkabinen mit 12 bis 22 Quadratmeter.

Viele Suiten für individuellen Luxus

Der vor neun Jahren mit der "MSC Fantasia" eingeführte, exklusive MSC Yacht Club ist auf der "MSC Meraviglia" gewachsen: Die Zahl der Suiten stieg von 71 auf 94. Wer die 15 Bars während einer einwöchigen Mittelmeerreise testen möchte, kommt in Stress. Ein Höhepunkt ist die "Sports Bar" mit Formel-1-Simulatoren, Bowlingbahn und Blick auf eine Indoor-Arena.

Ein Novum bei MSC ist die 100 Meter lange "Galeria Meraviglia" auf Deck 6. Dort ist eine Promenade im Schiff entstanden: Restaurants und Eisbar sind zusammen mit Shops und Mode-Boutiquen, dem "Ristorante Italiano" oder dem "Brass Anchor Pub" mit typisch südenglischem Kneipen-Ambiente zu finden. Überspannt wird die Promenade von einem 80 Meter langen LED-Himmel, der unterschiedliche Stimmungen und Farben erzeugen kann. Vom glitzernden Sternenhimmel bei Nacht bis zur wabenähnlichen Steinstruktur eines Tunnelgewölbes reichen die Bilder.

Quelle: n-tv.de