Sport

Leverkusen rettet Remis: BVB springt auf Platz drei, Lilien steigen ab

Im "Endspiel" um Platz drei gewinnt Dortmund gegen Hoffenheim. Augsburg gelingt ein Punkt in Gladbach. Während Wolfsburg in Frankfurt feiert, verpasst Leverkusen den Befreiungsschlag beim FCI. Für Darmstadt gehen in München die Bundesliga-Lichter aus.

Borussia Dortmund - TSG Hoffenheim 2:1 (1:0)

Borussia Dortmund hat am 32. Spieltag der Fußball-Bundesliga im Endspiel um die direkte Champions-League-Qualifikation die Nerven bewahrt und die TSG 1899 Hoffenheim von Rang drei verdrängt. Nach dem 2:1 (1:0)-Erfolg im möglicherweise vorentscheidenden direkten Duell beider Teams geht der Revierclub mit zwei Punkten Vorsprung auf die Kraichgauer in die letzten beiden Saisonpartien. Ein umstrittener Treffer von Marco Reus (4. Minute) und ein Tor von Pierre-Emerick Aubameyang (82.) vor 81.360 Zuschauern im ausverkauften Signal Iduna Park sorgten im umkämpften Spiel für die Entscheidung. Dagegen verspielte das Team von Trainer Julian Nagelsmann mit dem dritten Auswärtsspiel in Serie ohne Sieg seine gute Ausgangsposition. Daran konnte auch der Anschlusstreffer von Andrej Kramaric (86./Foulelfmeter) nichts mehr ändern.

FC Bayern München - SV Darmstadt 98 1:0 (1:0)

Der FC Bayern hat den Abstieg von Darmstadt 98 besiegelt. Im ersten Spiel nach dem Gewinn der 27. Meisterschaft zerschlugen die Münchner mit einem 1:0 (1:0) die allerletzten Hoffnungen der tapferen Gäste auf die dritte Bundesliga-Spielzeit nacheinander. Zwei Jahre nach dem Aufstieg muss das Team von Trainer Torsten Frings in die 2. Liga zurück; nach dem 32. Spieltag steht Darmstadt als erster Absteiger dieser Saison fest. Die Meister-Bayern durften in der mit 75.000 Zuschauern ausverkauften Arena durch das Tor von Juan Bernat (18.) jubeln. Die erhoffte Tor-Show konnte das Ensemble um Kapitän Thomas Müller eine Woche nach dem 6:0 in Wolfsburg nicht bieten. Robert Lewandowski ließ im Kampf um die Torjägerkanone wiederholt Möglichkeiten liegen. Ersatz-Ersatztorhüter Tom Starke, der erstmals seit März 2014 wieder für Bayern ran durfte, rettete den Sieg mit einem gehaltenen Foulelfmeter gegen Hamit Altintop (86.).

Borussia Mönchengladbach - FC Augsburg 1:1 (0:0)

Der FC Augsburg hat einen großen Schritt Richtung Klassenverbleib verpasst. Nach zuvor vier Auswärtsniederlagen in Serie mussten sich die Schwaben trotz der zwischenzeitlichen Führung durch Alfred Finnbogason (57.) in Mönchengladbach mit einem 1:1 (0:0) begnügen. Für die Borussia glich ausgerechnet der ehemalige Augsburger André Hahn (90.+4) aus. Augsburg bangt bei 36 Punkten weiter, Gladbach darf mit 43 Zählern noch immer auf die Europa League hoffen.

Eintracht Frankfurt - VfL Wolfsburg 0:2 (0:0)

Der VfL Wolfsburg hat mit einem 2:0 (0:0)-Auswärtssieg bei Eintracht Frankfurt ein deutliches Lebenszeichen im Abstiegskampf gesendet. Eine Woche nach dem 0:6-Debakel gegen Meister Bayern München schossen Daniel Didavi in der 48. Minute und Nationalspieler Mario Gomez (63.) mit seinem 15. Saisontor vor 49.000 Zuschauern den verdienten Erfolg beim enttäuschenden Pokalfinalisten heraus. Der VfL verbesserte sich mit nunmehr 36 Punkten vorübergehend auf Rang 14, ist allerdings längst noch nicht gerettet. Die Eintracht bleibt mit 41 Zählern Elfter und kann sich wohl nur noch über den Pokalsieg für die Europa League qualifizieren.

FC Ingolstadt - Bayer Leverkusen 1:1 (0:0)

Bayer Leverkusen zittert sich regelrecht in Richtung Klassenverbleib. Für den schwer angeschlagenen Bundesligisten reichte es im Abstiegskrimi beim FC Ingolstadt nur zu einem schmeichelhaften 1:1 (0:0), bei noch zwei ausstehenden Spielen war der eine Punkt dennoch wertvoll. Für die Schanzer hingegen wäre ein Heimsieg unabdingbar gewesen, um die Chance auf den Relegationsplatz wesentlich zu verbessern. Der eingewechselte Sonny Kittel sorgte in der 73. Minute für die Führung des Tabellenvorletzten, die jedoch Teenager Kai Havertz in der 78. Minute per Kopf egalisierte.

1. Bundesliga 1. Spieltag 2. Spieltag 3. Spieltag 4. Spieltag 5. Spieltag 6. Spieltag 7. Spieltag 8. Spieltag 9. Spieltag 10. Spieltag 11. Spieltag 12. Spieltag 13. Spieltag 14. Spieltag 15. Spieltag 16. Spieltag 17. Spieltag 18. Spieltag 19. Spieltag 20. Spieltag 21. Spieltag 22. Spieltag 23. Spieltag 24. Spieltag 25. Spieltag 26. Spieltag 27. Spieltag 28. Spieltag 29. Spieltag 30. Spieltag 31. Spieltag 32. Spieltag 33. Spieltag 34. Spieltag Fr., 05. Mai. 20:30 Uhr 1. FC Köln 4:3 (3:2) Werder Bremen Spielbericht Sa., 06. Mai. 15:30 Uhr Borussia Dortmund 2:1 (1:0) 1899 Hoffenheim Spielbericht Borussia M'gladbach 1:1 (0:0) FC Augsburg Spielbericht Eintracht Frankfurt 0:2 (0:0) VfL Wolfsburg Spielbericht Bayern München 1:0 (1:0) SV Darmstadt Spielbericht FC Ingolstadt 1:1 (0:0) Bayer Leverkusen Spielbericht Sa., 06. Mai. 18:30 Uhr Hertha BSC 0:1 RB Leipzig Spielbericht So., 07. Mai. 15:30 Uhr Hamburger SV -:- FSV Mainz So., 07. Mai. 17:30 Uhr SC Freiburg -:- FC Schalke « zurück vorwärts » Tabelle

Heimtabelle

Auswärtstabelle Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Bayern München 32 23 7 2 80:17 63 76 2. RB Leipzig 32 20 6 6 57:31 26 66 3. Borussia Dortmund 32 17 9 6 67:36 31 60 4. 1899 Hoffenheim 32 15 13 4 59:34 25 58 5. Hertha BSC 32 14 4 14 38:38 0 46 6. 1. FC Köln 32 11 12 9 47:40 7 45 7. Werder Bremen 32 13 6 13 55:55 0 45 8. SC Freiburg 31 13 5 13 38:55 -17 44 9. Borussia M'gladbach 32 12 7 13 42:46 -4 43 10. FC Schalke 31 11 8 12 43:36 7 41 11. Eintracht Frankfurt 32 11 8 13 32:37 -5 41 12. Bayer Leverkusen 32 10 7 15 45:51 -6 37 13. FC Augsburg 32 9 9 14 34:50 -16 36 14. VfL Wolfsburg 32 10 6 16 32:49 -17 36 15. FSV Mainz 31 9 6 16 40:51 -11 33 16. Hamburger SV 31 9 6 16 30:59 -29 33 17. FC Ingolstadt 32 8 6 18 34:55 -21 30 18. SV Darmstadt 32 7 3 22 26:59 -33 24 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Bayern München 16 12 4 0 51:8 43 40 2. Borussia Dortmund 16 12 4 0 37:9 28 40 3. 1899 Hoffenheim 16 11 5 0 35:14 21 38 4. RB Leipzig 16 12 2 2 31:11 20 38 5. Hertha BSC 16 12 1 3 25:10 15 37 6. 1. FC Köln 16 8 6 2 27:17 10 30 7. FC Schalke 16 8 4 4 28:14 14 28 8. SC Freiburg 15 9 1 5 20:23 -3 28 9. Eintracht Frankfurt 16 7 6 3 22:16 6 27 10. Borussia M'gladbach 16 7 4 5 24:16 8 25 11. Werder Bremen 16 8 1 7 25:19 6 25 12. Hamburger SV 15 7 3 5 19:24 -5 24 13. FSV Mainz 16 6 4 6 26:24 2 22 14. SV Darmstadt 16 6 3 7 18:23 -5 21 15. Bayer Leverkusen 16 5 5 6 25:26 -1 20 16. FC Augsburg 16 5 5 6 21:24 -3 20 17. VfL Wolfsburg 16 5 2 9 14:24 -10 17 18. FC Ingolstadt 16 4 4 8 20:29 -9 16 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Bayern München 16 11 3 2 29:9 20 36 2. RB Leipzig 16 8 4 4 26:20 6 28 3. 1899 Hoffenheim 16 4 8 4 24:20 4 20 4. Borussia Dortmund 16 5 5 6 30:27 3 20 5. Werder Bremen 16 5 5 6 30:36 -6 20 6. VfL Wolfsburg 16 5 4 7 18:25 -7 19 7. Borussia M'gladbach 16 5 3 8 18:30 -12 18 8. Bayer Leverkusen 16 5 2 9 20:25 -5 17 9. FC Augsburg 16 4 4 8 13:26 -13 16 10. SC Freiburg 16 4 4 8 18:32 -14 16 11. 1. FC Köln 16 3 6 7 20:23 -3 15 12. Eintracht Frankfurt 16 4 2 10 10:21 -11 14 13. FC Ingolstadt 16 4 2 10 14:26 -12 14 14. FC Schalke 15 3 4 8 15:22 -7 13 15. FSV Mainz 15 3 2 10 14:27 -13 11 16. Hertha BSC 16 2 3 11 13:28 -15 9 17. Hamburger SV 16 2 3 11 11:35 -24 9 18. SV Darmstadt 16 1 0 15 8:36 -28 3

Quelle: n-tv.de