Premier League startet furios: Chelsea blamiert, Klopp sauer, Wagner spitze

Der deutsche Fußballtrainer David Wagner feiert mit Aufsteiger Huddersfield ein erfolgreiches Premier-League-Debüt. Kollege Jürgen Klopp ärgert sich mit seinem FC Liverpool. Und Nationalspieler Antonio Rüdiger erlebt mit dem FC Chelsea keinen schönen Tag.

Fehlstart für den Meister, Traumstart für David Wagner, Ärger für Jürgen Klopp: Die 26. Saison der englischen Premier League beginnt spektakulär. Titelverteidiger FC Chelsea verlor nach einer frühen Roten Karte mit 2:3 (0:3) gegen den FC Burnley. Das Liga-Debüt des deutschen Nationalverteidigers Antonio Rüdiger geriet zu einem Albtraum. Der deutsche Trainer Wagner führte Huddersfield Town im ersten Spiel nach dem Aufstieg zu einem 3:0 (2:0) bei Crystal Palace. Er setzte sich damit vorerst an die Tabellenspitze - weit vor seinem guten Freund Jürgen Klopp, der mit dem FC Liverpool beim FC Watford in der dritten Minute der Nachspielzeit den Ausgleich zum 3:3 (1:2) hinnehmen musste.

"Das dritte Tor war Abseits", klagte Klopp nach dem Tor von Miguel Britos: "Das ist Pech für uns." Es sagte aber auch: "Wir hatten ja genügend Chancen, das Spiel vorher zu entscheiden." Philippe Coutinho stand nicht im Aufgebot: Der brasilianische Offensivspieler ist anscheinend wie Dortmunds Ousmane Dembélé in den Streik getreten, um seinen Transfer zum FC Barcelona voranzutreiben. Liverpool, für das Sadio Mané (29.), Roberto Firmino (55., Foulelfmeter) und der ägyptische Star-Zugang Mohamed Salah (57.) trafen, schließt einen Verkauf aus.

Chelsea erlebte an der Stamford Bridge einen Nachmittag zum Vergessen. Gary Cahill flog in der 12. Minute vom Platz, zur Halbzeit stand es nach Toren von Sam Vokes (24./43.) und Stephen Ward (39.) bereits 0:3. Alvaro Morata (69.) brachte die Blues heran, dann sah auch noch Cesc Fàbregas Gelb-Rot (82.), und David Luiz (88.) traf für neun Chelsea-Spieler zum 2:3. Auch Wayne Rooney stand im Fokus. Der erfahrene Stürmer traf für den FC Everton im ersten Liga-Spiel nach seiner Rückkehr von Manchester United zum Endstand von 1:0 (1:0) gegen Stoke City. Sein bis heute letztes Ligator für Everton hatte Rooney 2004 erzielt.

Der FC Arsenal hatte am Freitagabend in London das durchaus turbulente Eröffnungsspiel gewonnen. Dank eines Doppelschlags rang die Mannschaft des deutschen Weltmeisters Mesut Özil die Gäste von Leicester City doch noch mit 4:3 (2:2) nieder. Die eingewechselten Aaron Ramsey (83.) und Olivier Giroud (85.) verhinderten einen Fehlstart für das Team von Trainer Arsène Wenger. Nationalspieler Shkodran Mustafi saß nur auf der Bank, der angeschlagene Per Mertesacker stand nicht im Kader.

