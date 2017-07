Sport

Spanien siegt bei Fußball-EM: Engländerinnen überrennen Schottinnen

Zwei Nachbarschaftsduelle gibt es bei der Fußball-EM der Frauen - und beide finden ungefährdete Siegerinnen. Spanien spaziert zum Erfolg gegen Portugal und die Engländerinnen schenken den Schottinnen richtig ein.

Englands Fußballerinnen haben bei der EM im "Battle of Britain" gegen Schottland mit einem Rekordsieg ihre Titelambitionen untermauert. Mit dem 6:0 (3:0) in Utrecht sorgten die Lionesses für den höchsten Sieg der Frauen-EM-Geschichte. Stürmerin Jodie Taylor war mit ihrem Dreierpack (10./27./53.) die gefeierte Heldin des Abends. Außerdem trafen Ellen White (32.), Jordan Nobbs (87.) und Toni Duggan (90.+4) für den WM-Dritten.

England überrannte die Schottinnen förmlich, wurde von der überforderten Defensive des Gegners aber auch immer wieder dazu eingeladen. Und so erzielte die überragende Taylor (FC Arsenal) den ersten Hattrick bei einer EM-Endrunde seit 20 Jahren.

Zuvor war ebenfalls in der Gruppe D Geheimfavorit Spanien mit einem ungefährdeten Sieg gestartet. Der Algarve-Cup-Sieger gewann sein Auftaktspiel gegen Portugal mit 2:0 (2:0). Die Tore gegen das Nachbarland erzielten Vicky Losada (24.) und Amanda Sampedro (42.).

In Doetinchem war "La Selección" das offensivere und ballsicherere Team. Nach einem Steilpass in die Spitze traf Losada per Flachschuss zur Führung, Sampedro erhöhte kurz vor der Pause per Kopf. Bis zum ersten Torschuss der EM-Debütantinnen aus Portugal vergingen 56 Minuten, Spanien begnügte sich mit dem 2:0 und spielte im zweiten Durchgang weniger offensiv.

Quelle: n-tv.de