Überragender Dembélé : Frankreich gewinnt dezimiert gegen England

Ein starker Harry Kane reicht England nicht: Obwohl der Torjäger zwei Mal trifft, geht England bei Vize-Europameister Frankreich als Verlierer vom Platz. Eine Rote Karte und ein spielfreudiger BVB-Star sorgen dafür.

Ousmane Dembélé von DFB-Pokalsieger Borussia Dortmund hat die französische Fußball-Nationalmannschaft gegen England zum Sieg geschossen. Der 20-Jährige traf im Stade de France in der 78. Minute in Unterzahl zum 3:2 (2:1). Zuvor hatte er bereits das 2:1 von Djibril Sidibé (43.) vorbereitet. Allerdings hatte er auch eine Großchance (16.) vergeben. Das erste Tor des Vize-Europameisters hatte Samuel Umtiti (22.) erzielt.

Für England traf Kapitän Harry Kane (9. und 48./Foulelfmeter) doppelt. Vor seinem zweiten Tor hatte Frankreichs Raphael Varane die Rote Karte wegen einer Notbremse gesehen (46.). Kane hatte seinem Team am Samstag in letzter Minute das 2:2 im "Battle of Britain" in Schottland gesichert. In den vergangenen fünf Spielen hat der 23-Jährige elfmal getroffen.

Innehalten für die Terroropfer

Frankreich betrieb mit dem Erfolg Wiedergutmachung für die überraschende 1:2-Niederlage in der WM-Qualifikation am Freitag in Schweden. Durch einen Patzer von Keeper Hugo Lloris hatte die Equipe Tricolore die Tabellenführung in der Gruppe A verloren.

Vor dem Match hatten die Mannschaften und die 81.000 Zuschauer der Opfer der Terroranschläge in Manchester und London gedacht. Beide Teams liefen zum Oasis-Hit "Don't Look Back in Anger" ins Stadion ein, den die Menschen nach dem Anschlag von Manchester auf den Straßen der Stadt spontan gesungen hatten.

Auf der Tribüne verfolgte der französische Staatspräsident Emmanuel Macron das Spiel. Neben ihm saß die britische Premierministerin Theresa May.

