"Ein süßer, guter Sieg": RB Leipzig korrigiert sein Saisonziel

Die Durststrecke ist beendet, Fußball-Bundesligist RB Leipzig wieder in der Spur. Nach dem deutlichen, aber nicht immer souveränen 4:0 gegen Schlusslicht Darmstadt werden die Saisonziele des Aufsteigers plötzlich offensiver kommuniziert als je zuvor.

Nach dem Ende der Leipziger Durststrecke sprach Sportdirektor Ralf Rangnick so offen wie nie vom Saisonziel Königsklasse. "Ich gehe schon davon aus, dass wir nicht mehr schlechter werden als Vierter oder Fünfter. Klar wollen wir jetzt am Ende Champions League spielen. Die Chance dazu ist da", sagte Rangnick nach dem 4:0 (1:0) gegen den Tabellenletzten SV Darmstadt 98: "Wer spielt nicht lieber Champions League als Europa League?"

Es scheint, als ist vor der entscheidenden Phase der Bundesligasaison die Zurückhaltung in Leipzig abgelegt. Mit gutem Grund: Der Vorsprung auf Platz fünf ist inzwischen auf zwölf Punkte angewachsen - und die kurze Schwächeperiode beendete das Team von Trainer Ralph Hasenhüttl gegen Darmstadt letztendlich souverän. "Eigentlich fühlen sich Siege nach einer gewissen Durststrecke immer besonders süß und gut an. Es gibt keine besseren Argumente als Siege in dieser Phase der Saison", sagte Hasenhüttl. Und Rangnick ergänzte: "Heute war es wichtig für die Psyche und das Selbstvertrauen, das Spiel zu gewinnen."

Denn das nach zuletzt nur einem Punkt aus den drei Spielen gegen die Abstiegskandidaten Augsburg, Wolfsburg und Bremen noch nicht wieder alles beim Alten war, war deutlich zu spüren. Sowohl im Spiel, als das Team nach dem frühen 1:0 (12.) durch den überragenden Rückkehrer Naby Keita zwischenzeitlich den Faden verlor. Als auch danach: Die Spieler waren sichtlich erleichtert, die Fans feierten den Aufsteiger auch noch lange nach Schlusspfiff.

"Nicht so locker weggesteckt"

"Wir waren nicht so cool, dass wir das so locker wegstecken. Wir waren hektisch und nervös. Das lag vielleicht auch an den Ergebnissen zuletzt", sagte Hasenhüttl mit Blick auf die durchwachsene erste Hälfte, in der die Gäste mehrere gute Chancen zum Ausgleich hatten. Am Ende sorgten die Tore von Emil Forsberg (67.), Willi Orban (79.) und erneut Keita (80.) aber für den deutlichen Endstand.

Enorm wichtig dabei: Die Rückkehr Keitas ins Team. Vor drei Wochen hatte er nach dem 0:1 gegen den VfL Wolfsburg noch einen Kreislaufkollaps erlitten - am Samstag stand er nach seinem Doppelpack lächelnd und ohne sichtbare Probleme in den Katakomben. Doch der 22-Jährige glänzte nicht nur mit seinen Treffern. Ballsicher und mit viel Übersicht war er neben Emil Forsberg der überragende Spieler der Leipziger. Von gesundheitlichen Problemen keine Spur.

"Dass das zwei Spieler sind, die in einer homogenen Mannschaft den Unterschied ausmachen, hat man heute wieder gesehen", sagte Rangnick - und bezog Forsberg in sein Sonderlob mit ein. "Das erste Tor macht er super, er war sehr präsent. Ich finde, seine Leistung war richtig gut. So kann es weitergehen", sagte Hasenhüttl. In der kommenden Saison dann am liebsten in der Champions League.

Bundesliga 1. Spieltag 2. Spieltag 3. Spieltag 4. Spieltag 5. Spieltag 6. Spieltag 7. Spieltag 8. Spieltag 9. Spieltag 10. Spieltag 11. Spieltag 12. Spieltag 13. Spieltag 14. Spieltag 15. Spieltag 16. Spieltag 17. Spieltag 18. Spieltag 19. Spieltag 20. Spieltag 21. Spieltag 22. Spieltag 23. Spieltag 24. Spieltag 25. Spieltag 26. Spieltag 27. Spieltag 28. Spieltag 29. Spieltag 30. Spieltag 31. Spieltag 32. Spieltag 33. Spieltag 34. Spieltag Fr., 31. Mär. 20:30 Uhr Hertha BSC 1:3 (1:1) 1899 Hoffenheim Spielbericht Sa., 01. Apr. 15:30 Uhr Bayern München 6:0 (2:0) FC Augsburg Spielbericht FC Schalke 1:1 (0:0) Borussia Dortmund Spielbericht Hamburger SV 2:1 (1:1) 1. FC Köln Spielbericht RB Leipzig 4:0 (1:0) SV Darmstadt Spielbericht SC Freiburg 2:5 (0:2) Werder Bremen Spielbericht Sa., 01. Apr. 18:30 Uhr Eintracht Frankfurt 0:0 (0:0) Borussia M'gladbach Spielbericht So., 02. Apr. 15:30 Uhr FC Ingolstadt -:- FSV Mainz So., 02. Apr. 17:30 Uhr Bayer Leverkusen -:- VfL Wolfsburg « zurück vorwärts » Tabelle

Heimtabelle

Auswärtstabelle Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Bayern München 26 20 5 1 67:13 54 65 2. RB Leipzig 26 16 4 6 47:28 19 52 3. 1899 Hoffenheim 26 12 12 2 49:26 23 48 4. Borussia Dortmund 26 13 8 5 55:28 27 47 5. Hertha BSC 26 12 4 10 35:33 2 40 6. 1. FC Köln 26 9 10 7 38:31 7 37 7. Eintracht Frankfurt 26 10 7 9 26:27 -1 37 8. SC Freiburg 26 10 5 11 34:47 -13 35 9. FC Schalke 26 9 7 10 33:28 5 34 10. Borussia M'gladbach 26 9 6 11 30:34 -4 33 11. Werder Bremen 26 9 5 12 39:46 -7 32 12. Bayer Leverkusen 25 9 4 12 37:40 -3 31 13. Hamburger SV 26 8 6 12 26:47 -21 30 14. FSV Mainz 25 8 5 12 33:41 -8 29 15. VfL Wolfsburg 25 8 5 12 23:34 -11 29 16. FC Augsburg 26 7 8 11 24:40 -16 29 17. FC Ingolstadt 25 5 4 16 23:42 -19 19 18. SV Darmstadt 26 4 3 19 17:51 -34 15 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Bayern München 13 10 3 0 44:5 39 33 2. RB Leipzig 13 10 1 2 26:11 15 31 3. Hertha BSC 13 10 1 2 22:9 13 31 4. Borussia Dortmund 12 9 3 0 29:7 22 30 5. 1899 Hoffenheim 13 8 5 0 28:11 17 29 6. FC Schalke 14 7 3 4 23:12 11 24 7. 1. FC Köln 12 6 5 1 19:10 9 23 8. Eintracht Frankfurt 13 6 5 2 17:11 6 23 9. SC Freiburg 13 7 1 5 17:22 -5 22 10. Borussia M'gladbach 13 6 3 4 20:12 8 21 11. Hamburger SV 13 6 3 4 16:21 -5 21 12. FSV Mainz 13 5 4 4 22:19 3 19 13. Bayer Leverkusen 13 5 3 5 21:19 2 18 14. Werder Bremen 13 5 1 7 18:18 0 16 15. SV Darmstadt 13 4 3 6 13:20 -7 15 16. VfL Wolfsburg 13 4 2 7 11:17 -6 14 17. FC Augsburg 13 3 5 5 13:20 -7 14 18. FC Ingolstadt 12 2 3 7 12:21 -9 9 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Bayern München 13 10 2 1 23:8 15 32 2. RB Leipzig 13 6 3 4 21:17 4 21 3. 1899 Hoffenheim 13 4 7 2 21:15 6 19 4. Borussia Dortmund 14 4 5 5 26:21 5 17 5. Werder Bremen 13 4 4 5 21:28 -7 16 6. VfL Wolfsburg 12 4 3 5 12:17 -5 15 7. FC Augsburg 13 4 3 6 11:20 -9 15 8. 1. FC Köln 14 3 5 6 19:21 -2 14 9. Eintracht Frankfurt 13 4 2 7 9:16 -7 14 10. Bayer Leverkusen 12 4 1 7 16:21 -5 13 11. SC Freiburg 13 3 4 6 17:25 -8 13 12. Borussia M'gladbach 13 3 3 7 10:22 -12 12 13. FC Schalke 12 2 4 6 10:16 -6 10 14. FC Ingolstadt 13 3 1 9 11:21 -10 10 15. FSV Mainz 12 3 1 8 11:22 -11 10 16. Hertha BSC 13 2 3 8 13:24 -11 9 17. Hamburger SV 13 2 3 8 10:26 -16 9 18. SV Darmstadt 13 0 0 13 4:31 -27 0

Quelle: n-tv.de