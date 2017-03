Sport

Verletzt und ausgepfiffen: Werners DFB-Debüt geht in die Hose

Endlich Nationalspieler - und dann das: Timo Werner erlebt bei seinem Debüt im DFB-Team einen bescheidenen Einstand. Die Fans schmähen ihn, er verletzt sich, Teammanager Bierhoff leidet mit: "Es war schwer für ihn." Wiederkommen will Werner trotzdem.

Die große Bühne Nationalmannschaft verließ Timo Werner durch die Hintertür. Der Stürmer reiste mit einem Muskelfaserriss im linken Oberschenkel von der Sportschule Kaiserau zurück nach Leipzig, damit fällt er auch für das WM-Qualifikationsspiel am Sonntag (18 Uhr/RTL) in Aserbaidschan aus. Die Bilanz des 87. Debütanten der Ära Joachim Löw fällt nach dem ersten Auftritt im Trikot des Weltmeisters enttäuschend aus: unauffällig, verletzt, ausgepfiffen.

"Es war schwer für ihn", sagte Teammanager Oliver Bierhoff nach dem mäßigen Einstand des besten deutschen Torschützen der Fußball-Bundesliga (14 Treffer) beim schmeichelhaften 1:0 (0:0) im Länderspiel-Klassiker gegen England in Dortmund. Wiederkommen will Werner aber auf jeden Fall, er beteuerte unverdrossen: "Es war ein tolles erstes Spiel und hat mir großen Spaß gemacht."

Ohne Bindung zum Spiel

Der 21-Jährige, der laut RB-Trainer Ralph Hasenhüttl zwei Wochen ausfallen wird, war zwar bemüht und ging weite Wege, ihm fehlte aber die Bindung zum Spiel. Der Shooting-Star der Liga versuchte immer wieder, seine Schnelligkeit einzusetzen, doch er wirkte dabei ein wenig übereifrig und strahlte keine Torgefahr aus. "Wir haben mit drei Stürmern begonnen und sind ein bisschen abgegangen von dem, was wir uns vorgestellt haben. Deshalb war es nicht einfach mit der Raumaufteilung, die Läufe in die Tiefe waren so nicht abgestimmt, unsere Stürmer standen zu oft mit dem Rücken zum Tor und konnten wenig angespielt werden", sagte Bundestrainer Löw, der Werner aber eine "engagierte Leistung" bescheinigte.

Nach 77 Minuten musste Werner seinen Platz für Weltmeister Thomas Müller räumen. Die Pfiffe des Dortmunder Publikums beim Abgang des RB-Stürmers schmerzten vielleicht noch mehr als der Oberschenkel. Die aufmunternden Worte seiner Teamkollegen taten hingegen gut.

Glücklos, aber nett und lernwillig

"Timo ist unheimlich explosiv, er will lernen. Er bringt unheimlich viel mit. Er kann auch zukünftig dabei sein. Er ist sehr angenehm. Ich habe einen sehr guten Eindruck von ihm", sagte Toni Kroos, während Mats Hummels den neuen Mitspieler als "ruhigen, bescheidenen Jungen" beschrieb, der "viel Gas im Training" gibt. Sein Ausfall trifft RB und Hasenhüttl hart. "In der Phase jetzt so einen Stürmer zu verlieren, ist natürlich eine Katastrophe. Für die englische Woche mit den Spielen Darmstadt, Mainz und Leverkusen ist er raus. Im Sturm wird es jetzt eng", sagte der Österreicher der "Bild"-Zeitung.

Auch wenn bei seinem Debüt viele Wünsche offen blieben, wird sich Werner davon nicht von seinem erfolgreichen Weg abbringen lassen. Rückschläge ist Werner gewohnt: Sei es der Abstieg mit dem VfB Stuttgart in der vergangenen Saison, seien es die Beschimpfungen nach seiner Schwalbe im Spiel gegen Schalke 04. Werner hat das abgeschüttelt. "Ich habe eine negative Seite des Fußballs erlebt", berichtete er, "aber ich wusste, dass es wieder besser wird."

Das wurde es. Und auch in der Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) kann er eine erfolgreiche Zukunft haben. Löw bescheinigte ihm das "Potenzial zur Weltklasse". Das will Werner bald auch auf der großen Bühne Nationalmannschaft zeigen: "Hoffentlich darf ich noch oft wiederkommen."

Quelle: n-tv.de