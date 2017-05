Wirtschaft

Tausende Mitarbeiter betroffen: Bosch verkauft Traditionssparte nach China

Am Donnerstag lädt Bosch zur Bilanzpressekonferenz ein. Thema dürfte dann auch der Verkauf des Geschäftsbereichs Starter und Generatoren sein, der einem Bericht zufolge beschlossen Sache ist.

Der Autozulieferer Bosch verkauft einem Zeitungsbericht zufolge seinen Geschäftsbereich Starter und Generatoren nach China. Die Vereinbarung zur Veräußerung der Traditionssparte sei in der vergangenen Woche zustande gekommen, berichtete die "Frankfurter Allgemeine Zeitung", ohne einen Preis zu nennen. Bosch erklärte laut Zeitungsbericht, man äußere sich nicht zu Marktberichten. Dass das Unternehmen einen Käufer für die Sparte suche, bestätigte der Sprecher gegenüber der Nachrichtenagentur Dow Jones Newswires.

Betroffen sind demnach 6300 Mitarbeiter an 14 Standorten. In Deutschland sollen 600 Beschäftigte in Hildesheim und 500 in Schwieberdingen bei Stuttgart in diesem Bereich arbeiten. Spätestens am Donnerstag dürfte mehr zu erfahren sein: Für diesen Tag hat Bosch seine Bilanzpressekonferenz angesetzt.

Finanzanalysten gingen davon aus, dass der Verkauf des Geschäfts, das für einen Umsatz von rund 1,4 Milliarden Euro stehe, eine halbe Milliarde Euro in die Kassen von Bosch spülen könnte. Die Sparte produziert unter anderem auch Start-Stopp-Systeme, kleine Elektromotoren und Mild-Hybrid-Komponenten.

Quelle: n-tv.de