Neues Futter für Trump: Deutschland exportiert so viel wie noch nie

2016 stellt Deutschland zum dritten Mal in Folge einen Rekordwert bei den Exporten auf. Auch der Außenhandelsüberschuss markiert einen neuen Höchstwert. Doch gerade zum Jahresende hin zeigt die Bilanz auch Schatten.

Deutschlands Exportunternehmen haben trotz der Schwäche des Welthandels das dritte Rekordjahr in Folge hingelegt. Waren im Wert von 1,21 Billionen Euro gingen laut Statistischem Bundesamt im vergangenen Jahr ins Ausland. Das war ein Anstieg von 1,2 Prozent.

Dabei wuchs das Geschäft mit den EU-Ländern um 2,2 Prozent, während das mit dem Rest der Welt um 0,2 Prozent schrumpfte. Der Außenhandelsverband BGA rechnet fürs laufende Jahr mit einem Exportplus von bis zu 2,5 Prozent auf rund 1,23 Billionen Euro.

Doch gerade die Zahlen des Jahresendes zeigen auch Dellen im Geschäft. Im Vergleich zum Vorjahresmonat zog die Nachfrage nach "Made in Germany" im Dezember 2016 um 6,3 Prozent auf 97,4 Milliarden Euro an. Doch im Vergleich zum November 2016 fielen sie hingegen um 3,3 Prozent – und damit dreimal so stark wie von Ökonomen erwartet.

Außenhandelsüberschuss auf Rekordhoch

Die Importe hingegen blieben am Jahresende stabil. Aufs Gesamtjahr gesehen erreichten sie einen Rekordwert. Die Einfuhren erhöhten sich 2016 um 0,6 Prozent auf 954,6 Milliarden Euro. Insgesamt erreichte Deutschland 2016 insgesamt einen Außenhandelsüberschuss in Höhe von 252,9 Milliarden Euro. Damit wurde der bisherige Höchstwert von 244,3 Milliarden Euro aus dem Vorjahr deutlich übertroffen.

Die Zahlen dürften die internationale Kritik am deutschen Wirtschaftsmodell befeuern, zumal es auch dem neuen US-Präsidenten Donald Trump ein Dorn im Auge ist. Dessen Wirtschaftsberater wirft Deutschland vor, sich auf Kosten der USA mit Hilfe eines deutlich unterbewerteten Euro unfaire Handelsvorteile zu erschleichen.

Quelle: n-tv.de