Hierzulande gibt es erstklassige Rezepte für Aufläufe oder Braten. Doch ab und zu tut Abwechslung und das Ablegen der kulinarischen Scheuklappen gut. Heute geht es deshalb auf die grüne Insel. Neben feinstem Whiskey bietet Irland nämlich auch die eine oder andere Köstlichkeit - wie zum Beispiel den Shepherd's Pie.

Im Original-Rezept wird Lammfleisch verwendet. Natürlich gibt es auch Abwandlungen mit Rindfleisch oder vegetarische Varianten. Kann man machen, wie man es mag.

Der Shepherd's Pie ist kein Selbstläufer und macht etwas Arbeit, denn die Hackfleischsoße muss erst angesetzt werden. Ist dies aber einmal geschehen, geht es flott: Die Soße einköcheln lassen und sodann in eine Auflaufform geben. Kartoffelbrei drüber und ab in den Ofen - oder wie in meinem Fall: auf den Grill. Als Beilage macht man maximal einen Salat, denn Fleisch, Kartoffelbrei, Erbsen und Karotten befinden sich ja schon im Auflauf. Ein klassisches One-Pot-Gericht wieder einmal, das auch aufgewärmt am nächsten Tag noch herrlich schmeckt.

Portionen: 8

Vorbereitungszeit: 60 Minuten

Zubereitungszeit: 40 Minuten

Zutaten Kartoffelpüree

▪ 600 g Kartoffeln

▪ 200 ml Milch

▪ 40 g Butter

▪ 1 TL Salz

▪ 1 TL Muskat Lammhackfleisch

▪ 1,5 kg Lammhackfleisch

▪ 3 EL Sonnenblumenöl

▪ 2 Zwiebeln

▪ 1 Dose Erbsen und Möhren

▪ 2 Zweige Rosmarin

▪ 3 Zehen Knoblauch

▪ 1 EL Pfeffer

▪ 1 EL Salz

▪ 2 EL Tomatenmark

▪ 200 ml Lamm-Fond

▪ 3 EL Worcestershiresauce

▪ 100 g Gouda

Zubereitung Kartoffelpüree

Die Kartoffeln kochen, schälen und mit einer Kartoffelpresse in eine Schüssel drücken. Milch und Butter zugeben und zu einem cremigen Brei verrühren. Mit Salz und Muskat würzen.

Zubereitung Lammhackfleisch-Mischung

Zwiebel schälen und würfeln. Knoblauch schälen und fein hacken. Karotten und Erbsen abtropfen lassen. Das Hackfleisch im heißen Sonnenblumenöl anbraten, bis sich die Flüssigkeit reduziert hat. Zwiebeln und Knoblauch zugeben. Rosmarinblätter unterheben und mit Salz und Pfeffer würzen. Das Tomatenmark hineinrühren. Mit Worcestershiresauce ablöschen. Mit Lamm-Fond aufgießen und circa 10 Minuten reduzieren lassen, bis sich fast keine Flüssigkeit mehr im Topf befindet. Erbsen und Karotten dazugeben.

Zubereitung Shepherd's Pie

Die Mischung in eine feuerfeste Form geben und den Kartoffelbrei darauf verteilen. Käse reiben und über den Kartoffelbrei streuen und Butterflöckchen darauf verteilen. Für etwa 20 Minuten bei 180 bis 200 Grad backen bis der Käse goldbraun ist.

Wer es noch genauer wissen will, kann sich die Frau am Grill in Aktion auf Youtube anschauen oder ihren Blog lesen.