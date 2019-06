Freundschaften sind wichtig. Aber was macht eine gute Freundschaft überhaupt aus? Und was nicht? Fakt ist: Wir kommen in einer Freundschaft nicht weit, wenn wir Fehler nicht verzeihen können und uns nicht von Zeit zu Zeit selbst reflektieren. Was meint ihr: Seid ihr gute Freunde?

