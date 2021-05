Ein plötzliches Unwetter überrascht die Teilnehmer eines Gebirgs-Marathons im Nordwesten Chinas. Hagel und Eisregen haben tödliche Folgen für 21 Sportler - ein Teilnehmer wird noch vermisst.

Mindestens 21 Teilnehmer eines Gebirgs-Marathons im Nordwesten Chinas sind bei "extremem Schlechtwetter" ums Leben gekommen. Acht weitere Teilnehmer des Ultramarathons in der Provinz Gansu wurden zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht, berichtete das Online-Portal "The Paper". Der 100-Kilometer-Marathon, der am Samstag im Nationalpark im Bezirk Jingtai gestartet worden war, wurde abgebrochen.

Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua waren mehr als 700 Rettungskräfte im Einsatz. Ein Teilnehmer des Rennens gilt noch als vermisst. Nach ersten Erkenntnissen waren die 172 Teilnehmer des Ultramarathons bereits knapp 30 Kilometer nach dem Start von Hagel, Eisregen und Sturmböen erfasst worden. Zudem sanken die Temperaturen drastisch innerhalb kürzester Zeit. Wärmende Decken aus der mitgeführten Notfallausrüstung der Läufer seien einfach weggeweht worden, berichtete Xinhua.

Da der Lauf teilweise durch unwegsames Gelände führte, habe sich die Suche nach den vom Unwetter erfassten Läufern extrem schwierig gestaltet. Insgesamt beteiligten sich rund 1200 Helfer an der Suche nach den Läufern. Die Provinzregierung setzte unterdessen eine Sonderkommission ein, die den Vorfall untersuchen soll.