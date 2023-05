In Sachsen-Anhalt ist eine ältere Frau offenbar beim Angriff eines Bienenschwarms gestorben. Am gestrigen Morgen sei die Frau im Alter zwischen 60 und 70 Jahren auf einem Feldweg südlich von Hohenmölsen tot aufgefunden worden, teilte die Polizei in Halle mit. Sie habe vermutlich Blumen am Feldrand pflücken wollen, als sie von zahlreichen Bienen angegriffen und gestochen wurde.

Die Bergung der Leiche sei "äußerst schwierig" gewesen, erklärte die Polizei: Auch die Einsatzkräfte seien sofort von den Bienen angegriffen worden. Die Polizei versuche nun, die Identität der unbekannten Toten zu klären.