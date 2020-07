Erneut steht ein Gotteshaus in Frankreich in Flammen: In der Stadt Nantes bricht ein Feuer in der katholischen Kathedrale aus. Einsatzkräfte sprechen von einem Großbrand.

In der Kathedrale von Nantes ist am Samstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Das teilte die Feuerwehr des nordfranzösischen Départements Loire-Atlantique der Nachrichtenagentur AFP mit. Das Feuer sei nicht unter Kontrolle, 60 Feuerwehrleute seien im Einsatz. "Es handelt sich um einen Großbrand", teilte ein Sprecher der Einsatzkräfte mit und fügte hinzu, dass die Feuerwehrleute um 7.44 Uhr alarmiert wurden und zum Einsatzort entsandt worden waren.

Die Kathedrale wurde schon einmal durch einen Brand teilweise zerstört. Am 28. Januar 1972 hatte ein Dachdecker, der Reparaturen am Dach durchführte, hatte das Gebäude versehentlich mit einer Lötlampe entflammt. Die Kathedrale konnte erst im Mai 1985, nach mehr als 13 Jahren Arbeit, wieder für Gottesdienst verwendet werden.

Im Juni 2015 stand zuletzt eine Kirche in Nantes in Flammen. Im Dachstuhl der Basilika Saint-Donatien war ein Feuer ausgebrochen. Die Sicherung des Gewölbes und der Tragpfeiler nach dem schweren Brand nahm mehr als zwei Jahre in Anspruch. Selbst die

Der Brand in Nantes erinnert an das verheerende Feuer in der Kathedrale von Notre-Dame. Das Flammeninferno im Herzen der französischen Hauptstadt hatte international Entsetzen ausgelöst und das Gebäude schwer beschädigt.