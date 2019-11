Vier Verdächtige in Moers inhaftiert

Die Polizei teilte am Abend den Fahndungserfolg mit.

Mehrere Männer steigen vor einem Kiosk in Moers aus ihrem Auto und schlagen brutal auf eine Gruppe ein. Ein Mann stirbt, zwei weitere werden verletzt. Einsatzkräfte fahnden nach den Tätern und nehmen vier Menschen in Untersuchungshaft.

Nach der tödlichen Messerattacke in Moers nahe Duisburg sind vier Tatverdächtige in Untersuchungshaft. Das teilte die Polizei Duisburg mit. Es handele sich um Männer aus Duisburg und Moers. Die Ermittlungen zu den Umständen des Todes des Opfers dauerten zunächst noch an, wie es weiter hieß.

Ein Streit zwischen zwei Gruppen am Samstagabend war auf offener Straße aus zunächst ungeklärter Ursache eskaliert. Es gab mindestens zwei Verletzte, bei denen laut Polizei keine Lebensgefahr besteht. Noch am Samstagabend hatte die Polizei mehrere Verdächtige festgenommen. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen.

Die "Rheinische Post" berichtete, dass sich die Tat vor einem Kiosk ereignet haben soll. Zwei Autos seien vor dem Lokal vorgefahren, einige Männer seien daraufhin ausgestiegen und hätten mehrere Menschen mit Messern und Baseballschlägern attackiert. Unmittelbar darauf seien sie geflohen.

Der Schwerverletzte sei dann noch von Ersthelfern versorgt worden, jedoch kurze Zeit später im Krankenhaus gestorben. Bei der Fahndung nach den Tätern sei ein Großaufgebot der Polizei im Einsatz gewesen, im Bereich der Innenstadt habe auch ein Hubschrauber gekreist.