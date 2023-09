Russischen Medien zufolge soll der Kommandeur der Schwarzmeerflotte, Viktor Sokolow, noch am Leben sein. Demnach nahm Sokolow per Videoschalte an einer Sitzung des Verteidigungsministeriums teil. Die Behörde veröffentlichten einen Videoclip von dem Treffen, auf dem Sokolow im Hintergrund auf einer Leinwand zu sehen sein soll. Von wann die Aufnahme stammt, ist unklar. Auch, ob es sich wirklich um Sokolow handelt, ist unklar. Die Spezialeinsatzkräfte der ukrainischen Armee hatten zuvor gemeldet, dass Sokolow am Freitag beim Angriff auf das Hauptquartier der Schwarzmeerflotte ums Leben gekommen sei.

+++ 13:13 Lukaschenko kündigt baldiges Treffen mit Putin an +++

Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko kündigt an, sich Mitte Oktober mit Wladimir Putin in Kirgisistan zu treffen. Das teilt die staatliche Nachrichtenagentur Belta mit. Demnach habe Lukaschenko mit Putin telefoniert und diesen gebeten, die Umsetzung gemeinsamer Projekte zu besprechen. Mitte Oktober soll in Kirgisistan ein Gipfel der GUS-Staaten stattfinden.

+++ 11:36 Bericht: HIMARS-Rakete trifft russischen Gefechtsstand während Lagebesprechung +++

Ein russischer Gefechtsstand in der Region Cherson ist laut einem Medienbericht durch eine HIMARS-Rakete zerstört worden. Das berichtet das Online-Portal Ukrajinska Prawda unter Berufung auf den ukrainischen Inlandsgeheimdienst SBU. Demnach schlug die Rakete während einer Lagebesprechung des 24. motorisierten Schützenregiments der 70. motorisierten Schützendivision ein. Acht russische Offiziere sollen tot und sechs verwundet sein.

+++ 10:49 Jäger zum Taurus-Zögern: "Scholz hat sich über die Zeit gestohlen" +++

Deutschland zögert bei der Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine. Frankreich und London blicken verwundert auf die Begründung. Politikwissenschaftler Thomas Jäger nennt die Argumente von Kanzler Scholz in der Sache "sinnlos" und ist sich sicher: Die wahren Gründe liegen in der SPD-Fraktion.

+++ 10:24 Ukraine schränkt Zugverkehr wegen russischer Angriffe ein +++

Aufgrund russischer Luftangriffe schränkt die Ukraine den Zugverkehr zwischen den Städten Mykolajiw und Cherson ein. Das meldet die ukrainische Eisenbahn auf Telegram. "Der Zugverkehr zwischen Mykolajiw und Cherson wurde nach feindlichen Angriffen auf die Infrastruktur im Oblast Mykolajiw vorübergehend eingestellt", heißt es. An einer Wiederaufnahme des Betriebs werde gearbeitet.

+++ 09:48 Briten sehen Schwarzmeerflotte weiterhin einsatzbereit +++

Russlands Schwarzmeerflotte ist nach britischer Einschätzung trotz der jüngsten Angriffe weiterhin einsatzbereit. Die Ukraine hatte die Flotte in den vergangenen Wochen mehrfach attackiert, darunter deren Hauptquartier in der Hafenstadt Sewastopol auf der von Moskau annektierten Halbinsel Krim. "Diese Angriffe haben mehr Schäden angerichtet und waren koordinierter als bisher im Krieg", schreibt das britische Verteidigungsministerium in seinem täglichen Lagebericht. Der physische Schaden sei mit ziemlicher Gewissheit groß, aber örtlich begrenzt. "Die Flotte bleibt mit ziemlicher Sicherheit weiterhin in der Lage, ihre Kernaufgaben im Krieg - Angriffe mit Marschflugkörpern und örtliche Sicherheitspatrouillen - zu erfüllen", schreibt das Ministerium.

+++ 09:14 Callenius: Möglicher Tod von Vizeadmiral ist für Ukrainer kaum Thema +++

Die Ukraine meldet einen Schlag gegen die russische Schwarzmeerflotte. Bei dem Angriff auf das Hauptquartier in Sewastopol soll auch die oberste Führung getötet worden sein. Für die Ukrainer spielt die Nachricht kaum eine Rolle, sagt ntv-Korrespondentin Alexandra Callenius. Andere Themen stünden im Vordergrund.

+++ 08:30 Verletzte nach Drohnenangriff in Region Odessa +++

Bei erneuten russischen Drohnenangriffen sind zwei Menschen im Gebiet Odessa unweit der Grenze zum EU-Land Rumänien verletzt worden. "Im Landkreis Ismajil gab es Einschläge in der Hafeninfrastruktur", teilt der Militärgouverneur von Odessa, Oleh Kiper, mit. Bei den Verletzten handle es sich um Lastwagenfahrer. Einer sei vor Ort behandelt worden, der zweite habe wegen einer schweren Handverletzung ins Krankenhaus eingeliefert werden müssen. Kipers Angaben nach wurden Lagerhäuser und knapp 30 Lastwagen beschädigt. Sechs Fuhrwerke seien völlig ausgebrannt. Die ukrainische Luftwaffe berichtete am Morgen von insgesamt 38 Kamikaze-Drohnen, die Russland in der Nacht gestartet habe. 26 davon seien abgeschossen worden.

+++ 07:45 Kiew: Russland bekommt besetztes Donezk nicht unter Kontrolle +++

Die russischen Besatzungsbehörden in der ukrainischen Region Donezk haben am Wochenende eine Ausgangssperre verhängt. Nach Worten des Nationalen Widerstandszentrums der Ukraine zeigen die verstärkten Bemühungen zur Unterdrückung und Kontrolle der Bewohner, dass das Besatzungsregime "Angst vor der lokalen Bevölkerung" habe und deswegen Maßnahmen gegen sie ergreife. "Selbst nach Jahren der Besatzung konnten die Russen die besetzten Gebiete nicht unter ihre Kontrolle bringen", heißt es in einer Mitteilung aus Kiew.

+++ 06:16 Bericht: Moskau stellt spezielle Angriffsbrigaden auf +++

Die russischen Militärbehörden setzen laut einem Medienbericht ihre Bemühungen fort, Moskaus Streitkräfte für die Anforderungen im Krieg gegen die Ukraine umzubauen. Wie die regierungsnahe Zeitung Iswestija unter Berufung auf Quellen im Militärapparat meldet, werden derzeit neue Aufklärungs- und Angriffsbrigaden gebildet, die speziell dazu dienen sollen, komplexe Verteidigungsanlagen zu durchbrechen. Demnach läuft die Rekrutierung für die Einheiten bereits. Jedem Verband sollen Panzer, leichte gepanzerte Fahrzeuge, Artillerie und verschiedene Drohnen zur Verfügung stehen. Laut Iswestija sollen die Brigaden insbesondere im Donbass eingesetzt werden, wo die ukrainischen Streitkräfte seit 2014 starke Befestigungen errichtet haben. Der Krieg habe die "Notwendigkeit spezialisierter Einheiten für die Erstürmung befestigter Gebiete" unterstrichen, wird ein russischer Oberst von der Zeitung zitiert. Daher seien "separate Angriffseinheiten" notwendig.

+++ 05:44 UN-Kommission stellt Beweise zu russischen Kriegsverbrechen vor +++

Die unabhängige internationale Untersuchungskommission der Vereinten Nationen hat weitere Belege dafür gesammelt, dass russische Truppen in der Ukraine Kriegsverbrechen begehen. In ihrem jüngsten Bericht listet die Kommission Beweise auf für illegale Sprengstoffanschläge, Folter, sexuelle Übergriffe sowie Angriffe auf die Energieinfrastruktur. Die Kommission dokumentierte Angriffe mit Sprengwaffen in bewohnten Orten, die erhebliche Zerstörungen verursachten und zivile Opfer forderten. Die Aktualisierung ist eine Fortsetzung früherer Berichte und spiegelt die laufenden Untersuchungen der Kommission zu Menschenrechtsverletzungen in der Ukraine wider.

+++ 04:45 ISW: Russische Offensive bei Donezk schlägt fehl +++

Russische Streitkräfte sind bei Bodenangriffen in der Nähe von Awdijiwka und Marinka am westlichen Stadtrand von Donezk gescheitert, berichtet das US-Institut für Kriegsforschung (ISW). "Die russischen Streitkräfte setzten ihre erfolglosen Bodenangriffe entlang der Linie Awdijiwka-Donezk-Stadt fort", schreibt das ISW. Auch in der Nähe von Nowomychailiwka, 36 Kilometer südwestlich von Adwijiwka, gelang es den russischen Streitkräften demnach nicht, verlorenes Gebiet zurückzuerobern. Berichten des ukrainischen Militärs zufolge erleiden russische Truppen in der Nähe von Klishchiivka sowie östlich und südöstlich von Bohdanivka (sieben Kilometer nordwestlich von Bachmut) Misserfolge.

+++ 03:39 Heizwinter 2023: Energiebranche befürchtet neue Preissprünge +++

Die Energiebranche warnt ein Jahr nach den als "Doppelwumms" bekannt gewordenen Maßnahmen der Bundesregierung zur Entlastung der Kunden vor neuen Preissprüngen. Zwar hätten sich inzwischen die Preise stabilisiert und das komme bei den Kunden an, sagte Kerstin Andreae, Vorsitzende der Hauptgeschäftsführung des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW). Das dürfe jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass aufgrund der geopolitischen Entwicklungen erhöhte Risiken bestehen, sagte sie etwa mit Blick auf den Krieg in der Ukraine.

+++ 01:32 Moskau: Elf Drohnen über Belgorod und Kursk abgeschossen +++

Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums hat die russische Luftabwehr mehrere ukrainische Drohnenangriffe auf Ziele in den Grenzregionen Belgorod und Kursk abgewehrt. Mindestens elf Drohnen seien zerstört worden. In einer separaten Meldung auf Telegram teilt das Ministerium mit, sieben Drohnen seien über Belgorod und vier über Kursk abgeschossen worden. Die Ukraine hat sich bisher nicht dazu geäußert.

+++ 00:31 Selenskyj hofft auf weitere Waffen +++

Nach Übergabe der ersten US-Panzer vom Typ Abrams zeigt sich der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zuversichtlich, weitere lang erwünschte Militärhilfe zu erhalten. "Wir arbeiten auch daran, alle anderen militärischen Fähigkeiten zu bekommen, die wir brauchen", sagt Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. Dazu zählten Kampfflugzeuge vom Typ F-16, Flugabwehrsysteme sowie Langstreckenwaffen. "Um unser gesamtes Staatsgebiet abzudecken, brauchen wir mehr Systeme, als wir derzeit haben", so Selenskyj.

+++ 23:30 Bericht: Frustrierte russische Offiziere gaben Hinweis zum Kommandotreffen der Schwarzmeerflotte +++

Weil russische Offiziere ihr Gehalt nicht bekommen haben, sollen sie vertrauliche Informationen über die Moskauer Schwarzmeerflotte an eine ukrainische Partisanenbewegung weitergegeben haben. Die "Kyiv Post" berichtete, der ukrainische Geheimdienst habe mit diesen Hinweisen schließlich den Raketenangriff auf das Hauptquartier der russischen Schwarzmeerflotte auf der besetzten Halbinsel Krim vorbereitet. Bei dem Angriff auf das Hauptquartier der russischen Schwarzmeerflotte am vergangenen Freitag war nach Angaben aus Kiew auch der Flottenchef Viktor Sokolow ums Leben gekommen.

+++ 22:16 Russland meldet Abschuss von Rakete über Krim +++

Russland hat eigenen Angaben zufolge einen Luftangriff auf die Halbinsel Krim abgewehrt. "Unser Militär wehrt einen Raketenangriff ab. Ersten Erkenntnissen zufolge hat die Luftverteidigung eine Rakete in der Nähe des Flugplatzes Belbek abgeschossen", teilt der von Moskau eingesetzte Gouverneur des Stadt Sewastopol, Michail Raswoschajew, auf Telegram mit. Raswoschajew hat zuvor gegen 21.00 Uhr (Ortszeit, 20.00 Uhr MESZ) über Telegram erklärt, die Behörden hätten für die Region den Luftalarm ausgerufen. Rund eine Stunde später erklärte er ihn wieder für beendet. Laut dem russischen Verteidigungsministerium wurden auch in der russischen Region Belgorod an der Grenze zur Ukraine mehr als sieben ukrainische Drohnen durch die russische Luftabwehr zerstört.

