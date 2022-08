Peking reagiert weiter äußerst aggressiv auf den Besuch von Nancy Pelosi in Taiwan. "Diejenigen, die China beleidigen, werden bestraft", sagt Chinas Außenminister. Taiwan wiederum wirft dem Land vor, bei seinen Manövern in Hoheitsgewässer eindringen zu wollen.

China hat den USA wegen des Taiwan-Besuchs der US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi mit "Bestrafung" gedroht. Außenminister Wang Yi warf den USA vor, die chinesische Souveränität "unter dem Deckmantel der sogenannten 'Demokratie'" zu missachten. "Diejenigen, die China beleidigen, werden bestraft", sagte Wang am Rande des Außenministertreffens der südostasiatischen Staatengemeinschaft Asean. Den Besuch der Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses in Taiwan bezeichnete er als "Farce".

Pelosis Taiwan-Besuch überschattet das ASEAN-Treffen in der kambodschanischen Hauptstadt Phnom Penh. Ursprünglich wollten sich die Außenminister mit der Lage in Myanmar befassen. Stattdessen dürfte sich ihr Augenmerk nun auf den chinesischen Außenminister Wang Yi und seinen US-Amtskollegen Antony Blinken richten, die mit den ASEAN-Vertretern in Phnom Penh über die regionale Sicherheit sprechen wollten.

Kambodschas Vize-Außenminister Kung Phoak sagte vor Journalisten, der ASEAN-Block wolle mit dafür sorgen, "dass die Situation in Taiwan stabil bleibt, nicht zu einem Konflikt führt und die politischen Spannungen zwischen allen betroffenen Parteien nicht eskalieren". An dem mehrtägigen ASEAN-Treffen wollten auch der russische Außenminister Sergej Lawrow sowie der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell teilnehmen.

Taiwan verurteilt chinesische Manöver

Taiwan warf China derweil vor, bei seinen geplanten Militärmanövern als Reaktion auf den Besuch Pelosis teilweise in taiwanesische Hoheitsgewässer eindringen zu wollen. "Einige der Gebiete von Chinas Übungen dringen in (Taiwans) Territorialgewässer ein", sagte ein Sprecher des taiwanesischen Verteidigungsministeriums bei einer Pressekonferenz. "Das ist ein irrationaler Schritt, um die internationale Ordnung herauszufordern."

China hatte erbost auf Pelosis Besuch reagiert und "gezielte militärische Aktionen" als Antwort angekündigt. Geplant ist eine Reihe von Militärmanövern in Gewässern rings um Taiwan. Dabei soll unter anderem scharfe Munition von großer Reichweite in der Taiwanstraße - der Meerenge zwischen Taiwan und Festland-China - abgefeuert werden.