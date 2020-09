Überraschend kündigt Bundesentwicklungsminister Gerd Müller seinen Rückzug aus Berlin an. Im kommenden Jahr will der CSU-Politiker auf seine Bundestagskandidatur verzichten. Politisch stand der 65-Jährige in der Vergangenheit nicht immer auf Parteilinie.

Bundesentwicklungsminister Gerd Müller hat seinen Rückzug aus der Bundespolitik angekündigt. Er werde 2021 nicht mehr für den Bundestag kandidieren, hieß es aus Parteikreisen. Der CSU-Politiker begründete die Entscheidung dem Vernehmen nach damit, dass es Zeit für einen Generationenwechsel sei. Bis auf Weiteres wolle er aber im Amt bleiben.

Müller ist neben Andreas Scheuer und Horst Seehofer einer von drei CSU-Ministern im Bundeskabinett von Kanzlerin Angela Merkel. Seit CSU-Chef Markus Söder im Januar eine Kabinettsumbildung gefordert hatte, war auch über die politische Zukunft Müllers spekuliert worden. Zuletzt galt er aber wieder als ungefährdet, zumal eine mögliche Kabinettsumbildung ohnehin wegen der Corona-Krise fraglich und mindestens in weite Ferne gerückt ist.

Seit 1994 sitzt Müller für den Wahlkreis Oberallgäu im Bundestag, seit 2013 ist er Minister im Bundeskabinett. Zuletzt hatte er gefordert, Deutschland müsse mehr Migranten aus dem abgebrannten griechischen Flüchtlingslager Moria aufnehmen. Außerdem setzt er sich dafür ein, dass Firmen per Gesetz zum Schutz der Menschenrechte bei ihren Lieferanten im Ausland verpflichtet werden sollen. In beiden Bereichen liegt Müller nicht unbedingt auf CSU-Linie.

Der 65-Jährige hatte bei den zurückliegenden Wahlen stets unumstritten das Direktmandat geholt, zuletzt 2017 mit knapp über 50 Prozent der Erststimmen. Die Nachfolge Müllers im Wahlkreis Oberallgäu ist noch offen.