Schusswechsel mit Polizei Explosion in Ankara - Ministerium spricht von Bombenanschlag

In der türkischen Hauptstadt Ankara gibt es am Morgen eine Explosion. Das Innenministerium spricht von einem Bombenanschlag. Bei einem anschließenden Schusswechsel seien zwei Polizisten leicht verletzt worden.

Die türkische Hauptstadt Ankara ist am Morgen von einer schweren Explosion erschüttert worden. ereignet. Innenminister Ali Yerlikaya spricht auf der Plattform X von einem Bombenanschlag in der Nähe des Ministeriums. Das Innenministerium erklärte, es handele sich um einen "Terroranschlag".

Zwei "Terroristen" hätten sich gegen 9.30 Uhr Ortszeit (8.30 Uhr MESZ) in einem leichten Militärfahrzeug dem Eingang der Sicherheitsdirektion des Ministeriums genähert und dort einen Sprengstoffanschlag verübt. Ein Angreifer sei bei der Explosion ums Leben gekommen, ein weiterer sei von Sicherheitskräften "neutralisiert" worden, sagte Innenminister Yerlikaya. Zwei Polizisten seien verletzt worden. Zahlreiche Polizei- und Rettungsfahrzeuge waren im Einsatz.

Der Vorfall ereignete sich am Tag, an dem das Parlament seine Sommerpause beendet und zu seiner ersten Sitzung zusammenkommen will.