Lange war die große Mehrheit der Deutschen gegen eine Impfpflicht für alle. Doch das hat sich geändert. Laut Trendbarometer von RTL und ntv ist eine knappe Mehrheit dafür. Die wird vor allem von den Anhängern von drei Parteien getragen.

In der Frage der allgemeinen Impfpflicht hat es einen Stimmungsumschwung in Deutschland gegeben. Wie eine Forsa-Umfrage für das RTL/ntv-Trendbarometer zeigt, ist mittlerweile eine knappe Mehrheit dafür. 53 Prozent wären damit einverstanden, 46 Prozent dagegen. Das sah im Sommer noch ganz anders aus. So waren im August 33 Prozent für die verpflichtende Corona-Impfung. Im Juni waren es noch weniger.

Anhänger von Union und SPD können der Impfpflicht am meisten abgewinnen. Je 64 Prozent (Union) beziehungsweise 62 Prozent (SPD) sprechen sich für sie aus. Grüne und FDP sind leicht gespalten, bei den Grünen gibt es eine Tendenz zum Ja, bei den Liberalen zum Nein zur Pflicht-Spritze. Stark ist die Ablehnung bei Linken-Wählern (60 Prozent), noch stärker bei denen der AfD (79). Die Werte zwischen Ost und West unterscheiden sich zwar, aber nicht sehr stark. Im Osten sind 50 Prozent gegen eine Pflicht und 50 dafür. Im Westen gibt es mehr Pflicht-Befürworter als Gegner (53 zu 45).

Zustimmung für begrenzte Impfpflicht

Klarer ist die Tendenz bei der Frage nach Pflichtimpfungen für bestimmte Berufsgruppen - namentlich Pflegeberufe, Kitapersonal sowie Lehrerinnen und Lehrer. 73 Prozent der Befragten zufolge sollten alle geimpft sein, die in diesen Bereichen arbeiten. Im Westen sind es 75, in Ostdeutschland 62 Prozent. Besonders hoch ist die Zustimmung bei Wählern von SPD und Union (je mehr als 80 Prozent), aber auch Anhänger von Grünen, FDP und Linken signalisieren Zustimmung. Nur in der Wählerschaft der AfD wird auch diese abgeschwächte Form der Impfpflicht eindeutig abgelehnt - von 63 Prozent.

Die kürzlich vorgestellten Pläne von SPD, Grünen und FDP sehen keine Impfpflicht vor. Es soll aber eine Testpflicht für bestimmte Berufsgruppen, etwa in der Pflege, geben. Auch kostenlose Tests sollen zurückkommen. In anderen Ländern gibt es die Impfpflicht fürs Pflegepersonal bereits, etwa in Frankreich und Griechenland. Hierzulande ist offen, ob diese mit dem Grundgesetz vereinbar wäre.