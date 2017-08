Politik

Ex-Berater ist nicht nachtragend: Bannon will für Trump "in den Krieg ziehen"

Nach seinem Abgang aus dem Weißen Haus stellt Stephen Bannon klar: Zwischen ihm und Donald Trump ist alles prima. Auch die berufliche Zukunft des Ex-Chefstrategen scheint schon geklärt.

Stephen Bannon will sich nach seinem Verlassen des Weißen Hauses weiter für US-Präsident Donald Trump stark machen. "Wenn es da draußen Verwirrung geben sollte, lassen Sie mich das klar stellen: Ich verlasse das Weiße Haus und ziehe für Trump gegen seine Widersacher in den Krieg", sagte Bannon in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Bloomberg. Dies richte sich gegen Trumps Gegner "im Kapitol, in den Medien, in Amerikas Unternehmen".

Dem Bericht zufolge hat der 63-Jährige sich mit dem US-Präsidenten nicht überworfen. Das Weiße Haus hatte wenige Stunden zuvor mitgeteilt, dass Bannon und der Stabschef des US-Präsidenten, John Kelly, sich einvernehmlich darauf geeinigt haben, dass Bannon ab Samstag nicht mehr Trumps Chefstratege sein wird. Die "New York Times" berichtete indes unter Berufung auf Bannons Umfeld, dieser habe von sich aus bereits am 7. August um seine Entlassung gebeten.

Dabei scheinen Bannons berufliche Pläne für seine Zeit nach dem Weißen Haus gesichert. Der ehemalige Arbeitgeber des 63-Jährigen, die rechtsgerichtete Website "Breitbart News", verkündet im Internet bereits seine "Rückkehr nach Hause". Demnach hat der "populistische Held" bereits am Nachmittag wieder seine Arbeit als Chef der Nachrichtenseite aufgenommen und die Redaktionssitzung am Abend geleitet.

Bannon, ein enger Trump-Vertrauter, stand als Stratege im Weißen Haus seit langem in der Kritik. Zwar nannte ihn der US-Präsident noch in diesem Monat einen "guten Mann". Doch der umstrittene Bannon galt in Washington als angeschlagen, in US-Medien mehrten sich Vermutungen über seinen bevorstehenden Rauswurf. Die Kritik an Bannon wuchs insbesondere im Zusammenhang mit dem Aufmarsch von Rechtsextremen in Charlottesville im Bundesstaat Virginia vor einer Woche.

Derweilen verabschiedete sich ein zweiter prominenter Präsidentenberater aus dem Team von Donald Trump. Der Finanzinvestor Carl Icahn, der das Weiße Haus auf individueller Basis in Sachen Deregulierung beriet, beendete seine Tätigkeit. Er wolle nicht in die Fänge der Parteipolitik geraten, heißt es in einer Stellungnahme Icahns. Der Investor legte in dem an Trump gerichteten Brief Wert auf die Feststellung: "Ich hatte niemals eine formale Position in Ihrer Administration inne und nahm auch keine Rolle im Politikbetrieb ein."

