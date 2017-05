Politik

Prüfung der Russland-Kontakte: Justizministerium ernennt Sonderermittler

Mit der Entlassung von FBI-Chef Comey weckt Donald Trump den Verdacht, er wolle die Russland-Ermittlungen der Bundespolizei unterbinden. Um diesen Vorwurf zu entkräften, betraut das US-Justizministerium jetzt Comeys Vorgänger Robert Mueller mit der Untersuchung.

Das US-Justizministerium legt die Russland-Ermittlungen des FBI in unabhängige Hände: Vize-Justizminister Rod Rosenstein ernannte am Mittwoch den früheren Chef der Bundespolizei, Robert Mueller, zum Sonderermittler. Mueller soll fortan die Ermittlungen in der Angelegenheit führen, in der es um mögliche russische Wahlkampfinterventionen zugunsten des Wahlsiegers Donald Trump geht.

Mit der Ernennung eines externen Sonderermittlers wolle er die Unabhängigkeit und Glaubwürdigkeit der Ermittlungen garantieren, begründete Rosenstein die Berufung. "Angesichts der einzigartigen Umstände erfordert es das öffentliche Interesse, dass ich diese Ermittlungen unter die Führung einer Person stelle, die ein gewisses Maß an Unabhängigkeit von der normalen Hierarchie genießt", erklärte Rosenstein.

Zwar habe er großes Vertrauen in die Unabhängigkeit und Integrität seiner eigenen Ermittler, erklärte der Vizeminister weiter. Er halte einen unabhängigen Sonderermittler dennoch für nötig, "damit das amerikanische Volk volles Vertrauen in die Ergebnisse haben kann".

Mueller war von 2001 bis 2013 unter den Präsidenten George W. Bush und Barack Obama Direktor des FBI und damit der Vorgänger von Comey.

Trump steht unter Druck

Der Präsident blickt den Ermittlungen entspannt entgegen: "Wie ich schon mehrmals gesagt habe, wird eine gründliche Untersuchung nur bestätigen, was wir bereits wissen - dass es keine Absprachen zwischen meinem Wahlkampfteam und einer ausländischen Organisation gab", erklärte Trump am Mittwochabend in einer Mitteilung.

Trump ist in der Affäre in den letzten Tagen massiv unter Druck geraten. Vergangene Woche hatte er Comey überraschend entlassen und sich damit dem Vorwurf der Vertuschung ausgesetzt. Am Dienstag war zudem bekannt geworden, dass Comey im Februar von Trump aufgefordert wurde, die Ermittlungen gegen den früheren Nationalen Sicherheitsberater Michael Flynn einzustellen. Flynn war zurückgetreten, nachdem er gegenüber Vizepräsident Mike Pence seine Russland-Kontakte verschwiegen hatte. Dies könnte als Eingriff in polizeiliche Ermittlungen und Amtsmissbrauch gewertet werden.

