Politik

Verstoß gegen UN-Resolutionen: Nordkorea testet erneut Rakete

Obwohl mehrere Uno-Beschlüsse das verbieten, hat Nordkorea erneut eine Rakete zu Testzwecken abgeschossen. Sie soll im Japanischen Meer eingeschlagen sein.

Nordkorea hat offenbar erneut eine ballistische Rakete getestet. Sie sei nahe der Grenze zu China im Westen des Landes in Richtung Japanisches Meer abgefeuert worden, teilte die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap unter Berufung auf das Militär mit. Um welchen Raketentyp es sich handelte, war zunächst unklar.

UN-Resolutionen verbieten Nordkorea den Test ballistischer Raketen. Das sind in der Regel Boden-Boden-Raketen, die je nach Bauart konventionelle, biologische, chemische oder sogar atomare Sprengköpfe ins Ziel befördern können.

Die Lage in der Region ist nach zahlreichen Raketentest durch Nordkorea seit dem vergangenen Jahr angespannt. Anfang Juni hatte das höchste UN-Gremium die Strafmaßnahmen gegen den isolierten Staat ausgeweitet.

Seit 2006 nahm Nordkorea nach eigenen Angaben fünf Atomwaffentests vor, davon zwei im vergangenen Jahr. Zugleich arbeitet die Führung in Pjöngjang an der Entwicklung von Langstreckenraketen, mit denen atomare Sprengköpfe bis in die USA getragen werden könnten. US-Präsident Donald Trump hatte verbal mit deutlichen Warnungen reagiert und auch gemeinsame Armeeübungen mit Südkorea intensiviert.

Quelle: n-tv.de