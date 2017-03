Politik

Erstes Treffen mit Merkel: Trump: "Ich bin kein Isolationist"

Mit Spannung wurde das erste Treffen von US-Präsident Trump mit Kanzlerin Merkel erwartet. Doch trotz freundlicher Worte werden die Unterschiede deutlich. Dass er für Abschottung sei, weist Trump aber als "Fake News" zurück.

US-Präsident Donald Trump sieht sich nicht als Isolationisten. "Wir sind ein sehr starkes Land, vielleicht bald auf einem Level, das es noch nie gegeben hat", sagte Trump in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Kanzlerin Angela Merkel in Washington. Dennoch sei er als US-Präsident ein Handelsmann und in keinerlei Hinsicht ein Isolationist. Trump hatte mehrfach angekündigt, ausschließlich amerikanische Interesse an erste Stelle zu setzen.

Entsprechende Annahmen oder Berichte bezeichnete Trump als "Fake News". "Wir wollen Fairness, keine Siege", sagte Trump. Deutschland habe bisher die besseren Verhandler als die USA gehabt, das müsse man anerkennen.

Merkel hob die Notwendigkeit eines fairen Handels zwischen Deutschland und den USA. Beide Seiten müssten dabei gewinnen können, sagte sie. Man sehe jetzt schon, welches Potenzial in beiden Volkswirtschaften stecke. Trump sagte, er erwarte "großartige Handelsbeziehungen mit Deutschland".

Merkel betonte, Globalisierung müsse offen gestaltet werden. Freizügigkeit sei wichtig gerade auch für die deutsche Wirtschaft. Bei dem Besuch stand die Drohung Trumps im Raum, Amerika mit Strafzöllen gegen deutsche und andere ausländische Produkte abzuschotten.

Zu von Trump kritisierten Handelsabkommen sagte sie, dass jeder der Verträge der EU mehr Arbeitsplätze gebracht habe. Beide Seiten hätten jeweils davon profitiert. "In diesem Geiste würde ich mich freuen, wenn wir die Verhandlungen mit den USA wieder aufnehmen könnten."

Zudem sagte Merkel den USA eine Fortsetzung des Engagements der Bundeswehr in Afghanistan und im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat zu. "Wir werden hier Hand in Hand zusammenarbeiten." Dort nehmen knapp 1000 Bundeswehrsoldaten an einer Nato-Ausbildungsmission teil. Merkel versprach auch eine Fortsetzung des Einsatzes im Anti-IS-Kampf. Deutschland beteiligt sich mit "Tornado"-Aufklärungsjets und Tankflugzeugen an den Luftangriffen gegen den IS in Syrien und im Irak. Zudem bildet die Bundeswehr vor allem kurdische Soldaten im Nordirak für den Kampf gegen den IS aus und liefert ihnen Waffen.

Quelle: n-tv.de