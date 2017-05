Politik

Rede von Witherspoon kopiert?: Trump gibt sich "Natürlich blond"

Die teilen sich offenbar nicht nur die Haarfarbe: Eine Rede Donald Trumps vor Absolventen einer Universität ähnelt einer Ansprache, die Schauspielerin Reese Witherspoon in "Natürlich blond" hält.

Der Film "Natürlich blond" handelt von einer so strohblonden wie in pink gekleideten Frau, die allen Klischees trotzt. Sie studiert nicht nur an der Elite-Uni Havard Jura, sondern löst auch einen Mordfall - weil sie sich so gut in Modefragen auskennt. Reese Witherspoon etablierte sich mit ihrer Hauptrolle als blonde Elle Wood in der ersten Reihe von Hollywood.

Was das mit Donald Trump zu tun hat? Der US-Präsident fühlte sich kürzlich offenbar stark von dem Film aus dem Jahr 2001 inspiriert. Genauer gesagt: von der Abschlussrede, die die Protagonistin vor ihren Kommilitonen hält.

Jimmy Fallon, Moderator der erfolgreichen US-Tonight-Show, stellte in seiner jüngsten Sendung entsprechende Passagen der Film-Rede einige Auszügen einer Rede von Trump gegenüber. Dieser hatte am Wochenende die Abschlussrede vor Absolventen der christlichen Liberty University im US-Staat Virginia gehalten.

"Ich hab's geschafft"

Die Parallelen der Auszüge aus beiden Reden sind verblüffend - auch wenn Trumps Rede natürlich noch viel länger war und man deshalb nicht wirklich von einem Plagiat sprechen kann. Lustig anzuschauen ist der Zusammenschnitt trotzdem.

"Wir gehen unsere nächsten Schritte in die Welt", sagt etwa die Hauptfigur Elle Wood im Film. "Ihr geht in die Welt hinaus", sagt Trump in seiner Ansprache. Leidenschaft, Mut in die eigenen Überzeugungen, sich selbst treu sein - einige Phrasen sind in beiden Reden nahezu identisch.

Witzig ist aber vor allem, dass Elle Wood am Ende ihrer Rede freudig sagt: "Ihr habt's geschafft." Trump sagt zum Abschluss: "Ich hab's geschafft."

Es ist nicht das erste Mal, dass die Trump-Familie mit Plagiaten auffällt: Im Wahlkampf hatte die Frau des Präsidenten, Melania Trump, auf dem Parteitag der Republikaner in Cleveland eine Lobrede auf ihren Gatten gehalten. Dabei kopierte sie allerdings Passagen einer Rede der damaligen First Lady Michelle Obama. Zunächst hatte Trumps Wahlkampfteam die Vorwürfe des Plagiats bestritten. Später bestätigte man aber, dass Obamas Rede kopiert wurde.

Quelle: n-tv.de