Politik

Unterschrift unter Gesetz: Trump segnet Sanktionen gegen Russland ab

Nun ist es offiziell: Die USA verhängen neue Sanktionen gegen Russland. Staatschef Trump unterzeichnet das entsprechende Gesetz. Dieses enthält eine zusätzliche Sicherheit: Der Präsident kann es nicht allein wieder aufheben.

US-Präsident Donald Trump hat ein Gesetz für neue Sanktionen gegen Russland mit seiner Unterschrift in Kraft gesetzt. Das bestätigte ein Vertreter des Präsidialamtes in Washington. Repräsentantenhaus und Senat hatten die neuen Strafmaßnahmen wegen der mutmaßlichen russischen Hackerangriffe im US-Wahlkampf und der russischen Annexion der Krim-Halbinsel bereits vergangene Woche mit großen Mehrheiten beschlossen.

Bis zuletzt war unklar, ob Trump das Gesetz unterschreiben würde, denn es beschränkt auch seine Befugnisse. Die Abgeordneten stellen in dem Dokument sicher, dass der Präsident die Sanktionen nicht ohne Zustimmung des Kongresses aufheben kann.

Mit dem Gesetz werden bestehende Sanktionen wegen des Ukraine-Konflikts und der mutmaßlichen Hackerangriffe ausgeweitet. Hinzu kommen neue Maßnahmen wegen Russlands Unterstützung für das syrische Regime.

Russland reagierte bereits auf die Sanktionen mit Zwangsmaßnahmen gegen US-Diplomaten in Russland. Moskau forderte Washington auf, zum 1. September das Personal in der Botschaft und in den Konsulaten auf 455 zu senken. Dies entspricht der Zahl russischer Diplomaten in den USA. Zudem mussten mehrere Gebäude geräumt werden.

Die neuen Sanktionen richten sich gegen mehrere Wirtschaftszweige des Landes, darunter auch der sehr wichtige Energiesektor. Deshalb hatten Bundesregierung und EU-Kommission die neuen Sanktionen kritisiert. Sie fürchten negative Konsequenzen für europäische Unternehmen. Es ist das erste Mal, dass die USA eigenständig Sanktionen gegen Russland verhängen. Bislang hatte Washington solche Maßnahmen mit der EU abgesprochen.

