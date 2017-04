Politik

Bomben auf US-Verbündete: Türkische Luftwaffe greift YPG-Zentrum an

Die türkische Luftwaffe greift in Syrien und im Irak kurdische Kämpfer an und bombardiert dabei auch das Hauptquartier der YPG - einem wichtigen Verbündeten der USA.

Bei Angriffen der türkischen Luftwaffe auf mutmaßliche Ziele der kurdischen Extremistengruppe PKK hat es in Syrien und im Irak zahlreiche Tote und Verletzte gegeben. Allein in Nordsyrien seien bei den Bombardements mindestens 18 Kämpfer und andere Mitglieder der Schwestermiliz YPG ums Leben gekommen, teilte die in England ansässige Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit.

Die YPG selbst erklärte, ihr Hauptquartier nahe der türkischen Grenze sei getroffen worden. Zudem seien unter anderem ein Medienzentrum, ein Radiosender und Kommunikationsanlagen im Visier gewesen. Die YPG ist einer der wichtigsten Verbündeten der USA im Kampf gegen die Extremistenmiliz IS. Die türkischen Streitkräfte erklärten, die beiden Gebiete hätten sich zu "Drehkreuzen des Terrors" entwickelt. Man wolle verhindern, dass die PKK Waffen und Sprengstoff für Anschlage in der Türkei über die Grenze schicke.

Die Armee bombardierte zum ersten Mal auch eine andere kurdische Miliz in der irakischen Region Sindschar. Dort setzte sich die PKK fest, nachdem ihre Kämpfer den vom IS verfolgten Jesiden geholfen hatten. Zugleich sind in Sindschar kurdische Peschmerga-Einheiten der autonomen Kurdenregion im Irak stationiert. Fünf dieser Milizionäre wurden bei den türkischen Angriffen getötet, wie die Peschmerga mitteilten. Offensichtlich handele es sich um einen Unfall.

Quelle: n-tv.de