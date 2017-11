Politik

Sprachrohr des US-Präsidenten: Twittermitarbeiter schaltet Trump stumm

Mehr als 41 Millionen Menschen folgen Donald Trump auf Twitter. Doch in der Nacht zu Freitag ist der Account des US-Präsidenten plötzlich für kurze Zeit verschwunden. Das Unternehmen spricht von einem "menschlichen Fehler".

Das Twitterkonto von US-Präsident Donald Trump war in der Nacht zu Freitag für kurze Zeit nicht erreichbar. Nutzer, die den Account aufrufen wollten, bekamen die Fehlermeldung, dass die Seite nicht existiere. Wenige Minuten später tauchte das Konto aber wieder auf.

Als Grund für die unbeabsichtigte Deaktivierung des Accounts nannte Twitter in einer Erklärung einen "menschlichen Fehler" eines Angestellten. "Der Account war elf Minuten lang abgeschaltet, wurde dann wiederhergestellt", hieß es. "Wir untersuchen den Fall weiter und unternehmen Schritte, damit sich dies nicht wiederholt." In einer zweiten Erklärung gab Twitter wenig später an, für die Abschaltung sei ein Mitarbeiter aus der Kundenbetreuung an seinem letzten Arbeitstag verantwortlich gewesen. "Wir betreiben gerade eine volle interne Überprüfung."

Trump folgen auf Twitter über 41 Millionen Menschen. Der US-Präsident versteht es sehr gut, das soziale Netzwerk für sich zu instrumentalisieren. Es war schon im Wahlkampf das Herzstück seiner Kommunikation. Oft haben seine Nachrichten einen aggressiven Tonfall. Immer wieder beschimpft er darin politische Gegner oder ihm unliebsame Medien. Trump selbst erklärte, Twitter sei der beste Weg, um seine Botschaften ungefiltert zu verbreiten.

Auf die kurzzeitige Abschaltung seines Accounts reagierten viele Nutzer mit Humor. Einige fragten, ob der Vorgang wiederholt werden könne? Andere schrieben: "Nicht alle Helden tragen einen Umhang."

Quelle: n-tv.de