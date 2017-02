Wirtschaft

Rasante Aufholjagd: Tesla ist fast so viel wert wie Ford

Ford ist 100 Jahre älter als Tesla, verkauft viel mehr Autos und verdient im Gegensatz zum Elektroauto-Hersteller Geld. Die Börse bewertet beide Unternehmen dennoch ähnlich.

Rund 76.000 Autos hat Tesla im vergangenen Jahr verkauft. Der 1903 gegründete Traditionskonzern Ford setze dagegen 6,7 Millionen Fahrzeuge ab - und an der Börse sind beide Unternehmen nicht weit entfernt voneinander bewertet.

Auf 44,8 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung bringt es der Hersteller von Elektroautos, während Ford etwa 50,3 Milliarden Dollar schwer ist. Mit anderen Worten: Der Kurs der Tesla-Aktie muss noch rund zwölf Prozent zulegen, um Ford einzuholen.

Und es ist durchaus möglich, dass das bald passiert. In diesem Jahr hat die Tesla-Aktie bisher rund 30 Prozent zugelegt, die von Ford vier Prozent. Tesla wird heute nach Börsenschluss die Zahlen für das vierte Quartal vorlegen - und Börsianer wetten auf das "Model 3", was ab Ende kommenden Jahres ausgeliefert werden soll. Angepriesen wird das Auto als preiswertes Mittelklasseauto für den Massenmarkt. Das "Model 3" hat in den vergangenen Monaten einen regelrechten Hype verursacht, es sind Hunderttausende Vorbestellungen eingegangen.

Trotz aller Vorschusslorbeeren: Die Bewertung von Tesla im Vergleich zu Ford ist bemerkenswert. Analysten gehen im Schnitt davon aus, dass der Hersteller von Elektroautos im vergangenen Jahr einen Umsatz von sieben Milliarden Dollar erzielt hat. Zum Vergleich: Ford hat einen Umsatz von knapp 152 Milliarden Dollar erwirtschaftet - und netto 7,4 Milliarden Dollar verdient. Tesla hat dagegen seit dem Börsengang 2010 nur zweimal in einem Quartal Geld verdient - zuletzt im dritten Quartal vergangenen Jahres, als Tesla unter dem Strich 22 Millionen Dollar auswies. Doch an der Börse wird bekanntlich die Zukunft gehandelt.

Quelle: n-tv.de