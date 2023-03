In der ältesten Klosterapotheke Europas, Santa Maria Novella in Florenz, wird bis heute das Parfum verkauft, das einst für Caterina de' Medici kreiert wurde. Und man findet das Rosenwasser im Sortiment, das Mönche einst im Kampf gegen die Pest einsetzten. Tee und Schnaps gibt es auch. Nur Diätpillen, die gibt es nicht.

Es riecht fruchtig nach "Iris Fiorentina" und einem Hauch von Rosen: Wenn man die schwere Holztür passiert, um in den Hauptraum der Klosterapotheke von Santa Maria Novella zu gelangen, fängt es sofort an, köstlich zu duften. Zahlreiche Tiegel, Töpfchen und Schalen mit Cremes, Ölen, Parfüm und getrockneten Blüten verbreiten einen dichten Duftteppich.

Unter einer Kuppel mit prachtvollen Fresken befindet sich die antike Verkaufstheke, die wie aus einem Historienfilm anmutet. Beinahe erwartet man, als Erstes Sean Connery in seiner bekannten Mönchskutte anzutreffen. Doch dann ist es nur eine freundliche Angestellte, die einen in der Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella, der ältesten Apotheke Europas, begrüßt. Einst betrieben hier die Mönche des Dominikanerordens Kräuterkunde und Krankenpflege; Hustensaft und Kopfschmerztabletten sucht man allerdings vergeblich in den holzverkleideten Vitrinen: Heutzutage werden Beauty- und Wohlfühl-Produkte für Menschen - und tatsächlich auch Tiere - angeboten. Darunter auch immer noch die Klassiker, die nach den Rezepturen aus dem Mittelalter im Kloster hergestellt werden.

In der Apotheke - ein Erlebnis für sich, auch wenn man gar nichts braucht. (Foto: ©FraukeRüth)

Santa Maria Novella ist ein Viertel in der Altstadt von Florenz, dessen Herzstück die gleichnamige Piazza und die dort liegende Basilika mit ihrer Renaissance-Fassade aus grünem und weißem Marmor sowie eine Klosteranlage ist. Die Gegend um die Piazza galt lange als das etwas schmuddelige Stiefkind der toskanischen Metropole, bis sie ein groß angelegtes Renovierungsprojekt vor rund zehn Jahren aus dem Abseits holte. Autos und Parkplätze wurden vom Platz verbannt; seither verweilen Einheimische und Touristen gerne dort.

Drumherum siedeln sich neben Reinigungen, Maßschuhläden und den typisch italienischen Alimentari - den kleinen Lebensmittelgeschäften - neue Restaurants, innovative Shops und spannende Hotels an. Es wirkt nicht, als sei die Gegend luxussaniert, vielmehr herrscht eine ausgewogene Mischung aus Neuem und Altem. So richtig altehrwürdig ist allerdings die Klosterapotheke, S.M. Novella, wie sie heute abkürzt wird, die aus dem Jahr 1221 datiert.

Wie riecht eine Hochzeit?

Königliche Wahl. (Foto: ©FraukeRüth)

Damals begannen die Dominikanermönche damit, aus den Kräuter und Pflanzen ihres Klostergartens, Arzneien, Balsame und Salben herzustellen. Vor allem wollten sie der Pest Herr werden, die in der Stadt grassierte. Als eines der ersten Mittelchen erfanden sie das Acqua di Rose, ein Wasser aus destillierten Rosen, das bis heute ein Verkaufsschlager ist. Es heilte zwar nicht die Seuche, hatte aber immerhin eine erfrischende Wirkung. Besonders erfolgreich waren die Tinkturen wohl 1334 im Falle des erkrankten Kaufmanns Dardano Acciaioli, den die Mönche mit den Extrakten der Bärentraube behandelten. Nach seiner Genesung finanzierte er ihnen den Bau der San Niccolò-Kapelle, in der sich seither die Verkaufsräume der Profumo-Farmaceutica befinden.

Das erste Parfüm, das kreiert wurde, war 1533 gleich für eine zukünftige Königin: Die junge Florentinerin Caterina de' Medici wünschte sich einen Hochzeitsduft für ihre Vermählung mit Heinrich II. von Valois. Sie wählte dazu Renato Bianco aus dem Konvent aus, sie als persönlichen Parfümeur an den französischen Hof zu begleiten. Er schuf das "Acqua della Regina" ("Wasser der Königin"), einen frischen, zitrusartigen Duft. Der europäische Adel war fortan äußerst angetan von den Parfüms aus Florenz - und ist es noch immer: So sollen etwa die britischen Royals ausgesprochen gute Kunden sein. Die Duftkompositionen aus der Klosterapotheke haben darüber hinaus zahlreiche andere prominente Fans, darunter Sänger Mick Jagger oder die Schauspielerinnen Nicole Kidman und Catherine Deneuve.

Miau und Wauwau

Allein die Verpackungen sind es wert. (Foto: ©FraukeRüth)

Die Inhaltsstoffe wachsen alle - bis auf das tropische Gras Vetiver und das ebenfalls in tropischen Gefilden heimische Sandelholz - in den Gärten der Farmaceutica, ein paar Kilometer außerhalb der Stadt. Viele der Rezepturen sind jahrhundertealt und haben sich kaum geändert. Man prüft sie auf dermatologische Standards; keines der Produkte wird jedoch an Tieren getestet. Dafür gibt es Produkte für Tiere, etwa ein Hunde- und Katzen-Shampoo, sowie ein Rosen-Deodorant, beides ohne Alkohol hergestellt, um die sensible Haut von Bello und Mieze nicht zu reizen.

Verschreibungspflichtige Medikamente führt die Apotheke nicht. Dennoch kommen Menschen mit physiologischen Fragen allerart. Das Personal bleibt stets zugewandt - auch, wenn es nicht für jedes Problem eine Lösung hat. Gerade bittet eine Frau um ein Mittel, das den Hunger am Morgen dämpft, um Pfunde zu verlieren. So etwas habe man leider nicht im Sortiment, flüstert die Verkäuferin bedauernd zurück, aber sie könne einen Tee empfehlen, der in der Früh herrlich schmecke, vielleicht lenke der ja wenig vom Gedanken ans Essen ab? Die Kundin kauft den Tee nicht, sondern einen der Liköre, die ebenfalls in den Stätten von S.M. Novella destilliert werden. Sie wirkt zufrieden: ein wenig Alchemie statt Diät.