Für einen kräftigen Eintopf mag es vielleicht schon ein bisschen zu warm sein, für einen Salat aber noch ein wenig zu kalt. Also schnappen wir uns heute ein Rezept, das eigentlich immer passt. Vorausgesetzt natürlich, man mag Schnitzel - hier mit feiner und leicht pfeffriger Rahm-Pilz-Soße.

Die Schnitzel

Tja, was soll man dazu sagen? Einfach Schweineschnitzel besorgen. Eine einfache Übung. Diese waschen und trocken tupfen.

Es gilt nur auf eine Sache zu achten!

Und da wären wir auch schon wieder beim Fleisch. Dieses nämlich nicht klopfen, wie es bei Schnitzeln oft üblich ist, wenn sie paniert werden. Sonst sind sie zu dünn und somit zu früh gar! Zudem: Nachdem sie in Mehl gewendet wurden, müssen die Schnitzel scharf angebraten werden. Sie sollen nämlich außen eine schöne Farbe erhalten, innen aber nicht komplett durchgegart sein. Denn sie wandern später wieder in die Soße und werden dort fertig gegart. Brät man sie zu lange an, kann es sein, dass das Fleisch später trocken und zäh wird.

Die Pilze

In diesem Rezept werden Champignons verwendet. Die sind eigentlich das ganze Jahr über im Supermarkt erhältlich. Alternativ wären auch andere Pilze möglich, zum Beispiel Pfifferlinge.

Der Pfeffer

Die Soße, wie unschwer aus der Zutatenliste unterhalb ersichtlich, enthält drei Pfeffer-Sorten. Doch keine Angst, dass es eine scharfe Angelegenheit wird: Beim weißen und schwarzen Pfeffer wird mit kleinen Mengen gearbeitet. Und die eingelegten grünen Pfefferkörner sind mild und können im Ganzen verspeist werden. Wer das nicht möchte: einfach beiseitelassen.

Abwandlungen zum Geschnetzelten

Zutaten 1 kg Schweineschnitzel

3 Zwiebeln

4 Knoblauchzehen

4 EL Butterschmalz (oder Sonnenblumenöl)

500 g Champignons

5 EL grüne eingelegte Pfefferkörner

1 TL weißen Pfeffer (gemahlen)

1 TL schwarzen Pfeffer (gemahlen)

200 ml Weißwein

500 ml Sahne

0,5 L Fleischbrühe

1 TL geriebene Muskatnuss

3 Frühlingszwiebeln

Salz

Mehl

frische Petersilie

Dieses Gericht lässt sich auch wunderbar als Geschnetzeltes zubereiten. Dafür ganz einfach die Schnitzel in Streifen schneiden, mehlieren und genau nach diesem Rezept weiter verfahren.

Die Beilagen

Hier steht wie bei vielen Gerichten eine große Auswahl zur Verfügung. Kroketten, Reis oder Nudeln sind bestimmt bei den meisten Menschen die Favoriten.

Allgemeine Informationen

Portionen: 6

Vorbereitungszeit: 20 Minuten

Zubereitungszeit: 45 Minuten

Zubereitung

Die Schnitzel mit Salz und Pfeffer würzen und im Mehl wenden.

Anschließend die Schnitzel in Butterschmalz von beiden Seiten anbraten, herausnehmen und beiseitestellen.

Im gleichen Topf die Zwiebeln und den Knoblauch andünsten, ebenso die in Scheiben geschnittenen Champignons.

Nun mit Weißwein ablöschen und die Pfeffersorten unterrühren.

Den Alkohol für ein paar Minuten verkochen lassen.

Anschließend die Brühe und die Sahne unterrühren.

Die Soße mit Salz und Pfeffer abschmecken, die Schnitzel hineinlegen und bei leichtem Köcheln erhitzen.

Zum Schluss fein gehackte Petersilie unterrühren und mit in Ringe geschnittenen Frühlingszwiebel servieren.

Anja Auer ist Chefredakteurin des BBQ&Food-Magazins "Die Frau am Grill". Die meisten der Rezepte gelingen nicht nur auf dem Grill, sondern auch auf dem Herd und im Ofen. Wer es noch genauer wissen will, kann sich die Frau am Grill in Aktion auf Youtube anschauen oder ihren Blog lesen.