Sie reißen sich meist zusammen und essen gesund? Das ist okay, sogar super, weiter so! Aber manchmal kommt eben dieser verdammte Heißhunger auf etwas Unvernünftiges. Um den Schaden in Grenzen zu halten, sollte man sich diese unvernünftigen Dinge selbst zusammenbrutzeln, es gibt genug Anleitungen dafür.

Klar, Junkfood ist nicht gerade gesund. Aber manchmal brauchen Menschen einfach Abwechslung und Tage, an denen sie ganz ohne Bedenken schlemmen können. Wer es bevorzugt, seine Leckereien selbst zuzubereiten, zu kochen, zu braten oder zu backen, der kann sich beispielsweise bei diesen Apps Anregungen holen.

"Beste Burger Rezepte"

Wer besonders auf Hamburger steht, für den könnte die Anwendung "Beste Burger Rezepte" genau das Richtige sein. Mit dieser App erhalten zukünftige Meisterköche ausführliche und bebilderte Schritt-für-Schritt-Anleitungen rund um den Klassiker. Dabei wird einem aber nicht nur erklärt, wie man Patties, also die typischen Burger-Brötchenhälften, richtig zubereitet. Auch die passenden Buns, Soßen und Beilagen werden geboten. Anwender können individuell experimentieren und vielleicht auch ganz neue Favoriten entdecken. Und wer gar nicht weiß, was ein "Bun" ist, der lernt auch noch was Neues: ein Burgerbrötchen. Aber ganz ehrlich: Wenn so richtig Chefköche loslegen, dann weiß Otto-Normal-Köchin auch nicht, was nun genau mit sautieren, parieren, passieren oder pökeln gemeint ist. Soweit alles à point?

"Backen macht glücklich"

Kann man, muss man aber nicht immer so machen .... (Foto: imago images/ZUMA Wire)

Naschkatzen finden in "Backen macht glücklich" für iOS und Android unzählige Rezepte rund um süße Sünden - egal, ob man nun Lust auf Brownies, Cupcakes, Kuchen oder unter anderem auch Torten hat. Zudem gibt es Rezepte, bei denen beispielsweise auf Zucker verzichtet wird, die vegan sind, fettarm oder glutenfrei. Selbst Low-Carb-Alternativen gibt es. Und wer dann doch eher Lust auf herzhafte Speisen hat, findet auch Pizza - oder Brotrezepte.

Umfassende Alternativen

Wer auf der Suche nach einer breitgefächerten Auswahl an Rezepten ist, hat eine riesige Auswahl an Anwendungen. Wer einmal bei "Kitchen Stories", "Lecker" oder "Chefkoch" reingeschaut hat, der möchte nie wieder essen gehen. Naja, ok, vielleicht weniger. Hunderttausende von Rezepten mögen auf den ersten Blick erdrückend wirken, mit der Suchfunktion oder den von den Apps gemachten Vorschlägen wird man aber im Regelfall recht schnell fündig. Neben eher klassischen Rezepten werden auch oftmals ungewöhnliche Optionen geboten. Wie wäre es denn mit einer "Gyros-Pizza mit gefülltem Fetarand", "Spaghetti-Carbonara-Muffins" oder einem "Sushi-Burger"?