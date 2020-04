Nachdem Hoch "Keywan" uns in der alten Wetterwoche vom Atlantik her mit einer nördlichen Strömung kalte Luft geschickt hat, sieht es inzwischen ganz anders aus. "Keywan" liegt mit dem Zentrum schon fast am Schwarzen Meer und wir befinden uns auf der warmen Seite des Hochs mit einer südlichen Strömung.

Diese Luft aus Südeuropa mit Hochdruckeinfluss beschert uns tolles Frühlingswetter mit viel Sonne und angenehm warmen Temperaturen um 20 Grad Celsius. Teilweise wird es sogar schon frühsommerlich warm mit Werten knapp an die 25 Grad. Bislang sind es also die wärmsten Tage des Jahres. Und das bleibt meistens auch bis zum Wochenende so. Nur im äußersten Norden setzt sich ab Mitte der Woche schon kühlere Luft durch.

Für den Ostertrend sind hingegen noch viele Möglichkeiten offen. Nach jetzigem Stand könnte es aber zum Ostersonntag etwas kühler und wechselhafter werden. Hier die Details.

Nacht zum Montag: Meist klar, trocken und frostfrei bei 1 bis 7 Grad. Lediglich in den Mittelgebirge sowie in Teilen Bayerns ist noch leichter Frost möglich.

Montag: Überall ist es strahlend schön und warm. Die Temperaturen liegen verbreitet über 20 Grad, am Rhein örtlich bis 24 Grad. Direkt an der Ostsee um 16 Grad. Ab dem Nachmittag sind im Westen eventuell ein paar mehr Wolken unterwegs.

Dienstag: Meistens dominiert die Sonne bei 15 Grad an der Küste und 23 Grad am Oberrhein. Einzig im Westen und Nordwesten ist es zeitweise etwas wolkiger und vielleicht fallen auch mal ein paar Tropfen.

Mittwoch bis Karfreitag:

Es bleibt überwiegend sonnig. Wenn überhaupt, dann sind lediglich im Norden ein paar harmlose Wolken unterwegs. Dazu bleibt es angenehm warm mit 17 bis 22 Grad, örtlich sind im Südwesten bis knapp 25 Grad möglich. Ein bisschen übersichtlicher ist das Frühlingsgefühl vom Emsland bis rüber nach Vorpommern mit 11 bis 15 Grad.

Karsamstag und Ostersonntag

Der Karsamstag verläuft in der Nordhälfte wahrscheinlich durchwachsen mit Schauern sowie Blitz und Donner bei 11 bis 18 Grad. Im Süden noch lange sonnig und bei über 20 Grad. Am Ostersonntag wendet sich das Blatt. Dann bekommt der Süden die unbeständigeren Aussichten mit kühleren Werten und einem erhöhten Schauer- und Gewitterrisiko.