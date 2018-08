Panorama

Liebhaber muss Ehemann auszahlen: Affäre mit verheirateter Frau kostet Millionen

Zwei Jahre läuft die Affäre zwischen einer verheirateten Frau und ihrem Liebhaber in North Carolina, dann bekommt der Ehemann Wind davon. Der ist nun zwar ein geschiedener Mann, dafür aber um knapp neun Millionen Dollar reicher.

Ein Seitensprung kann böse Folgen haben. Während es normalerweise aber die Eheleute sind, die anschließend die Scherben ihrer Ehe zusammenfegen müssen oder sich einen Scheidungskrieg liefern, wird in North Carolina wohl ein anderer eine Affäre bitter bereuen: Der Liebhaber. Denn in dem US-Staat gilt ein 200 Jahre altes Gesetz, das Ehebruch verbietet. Und so kostet Francisco Huizar sein Stelldichein mit einer verheirateten Frau nun satte 8,8 Millionen Dollar.

Aber von vorne: Auf einer Fahrradmesse in New York trifft Huizar laut CNN im Jahr 2015 auf Danielle King, die beiden beginnen eine Affäre. Dumm nur, dass King seit fünf Jahren verheiratet ist, und zwar mit Ehemann Keith, in dessen Fahrrad-Fabrik die 33-Jährige auch arbeitet. Als dieser Wind von der Sache bekommt, versteht er wenig Spaß, forscht nach und reicht schließlich die Scheidung ein.

Und das ist noch nicht alles. King verklagt den Liebhaber seiner Frau wegen Ehebruchs, Entfremdung, vorsätzlicher Zufügung emotionalen Stresses sowie Körperverletzung. Als Beweis der Untreue präsentiert er dem Gericht unter anderem Telefonprotokolle und Hotelrechnungen.

Der Richter in Durham Country gibt dem betrogenen Ehemann recht. Der darf sich nun über 8,8 Millionen Dollar - das sind rund 7,5 Millionen Euro - vom Lover seiner Frau freuen, der für die zerstörte Ehe und den durch die Affäre entstandenen Schaden aufkommen muss. Denn mit der Scheidung verliert der Betrogene nicht nur seine Ehefrau, sondern auch eine Angestellte. Ob er eine Affäre mit einer verheirateten Frau eingeht, wird sich Huizar nach der Millionenzahlung künftig wohl zweimal überlegen.

Quelle: n-tv.de