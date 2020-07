Zunahme am Bizeps - und am Bauch

Zunahme am Bizeps - und am Bauch Altmaier stählt sich zum "Kraftpaket"

In der Corona-Krise spielt Wirtschafts- und Energieminister Altmaier nicht nur mit den ökonomischen Muskeln - in der vielen Zeit zu Hause treibt er seit Monaten "Bodybuilding". Nun freut er sich über erste Ergebnisse.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier von der CDU hat sich in der Corona-Krise sportlich betätigt - und sieht nun erste Erfolge. "Es macht großen Spaß, ich fühle mich seither viel dynamischer und habe am Bizeps auch schon zugelegt", sagte Altmaier der "Augsburger Allgemeinen".

Demnach betreibt der 62-jährige CDU-Politiker unter anderem Krafttraining. Im April hatte der Minister der Zeitung verraten, dass er in der Corona-Krise wieder mit Sport und Hanteltraining begonnen habe.

Durch die Auswirkungen der Krise habe er die Hanteln wieder angefasst "und festgestellt, dass man auch in meinem Alter und mit meiner Figur noch "Bodybuilding" treiben kann", sagte er damals. Die Zunahme gelte allerdings leider und in begrenztem Maße auch für seinen Bauchumfang - "obwohl das so nicht vorgesehen war".