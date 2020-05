Für die meisten Deutschen stehen vier arbeitsfreie Tage bevor. Zumindest an Christi Himmelfahrt lässt das Wetter Ausflüge noch zu. Doch zum Wochenende wird es kühler und auch mal feucht. Die Hoffnungen auf ein frühsommerliches Pfingsten muss ntv-Meteorologe Björn Alexander allerdings noch nicht zerstören.

ntv.de: Das lange Wochenende steht vor der Tür. Mit welchem Wetter können wir rechnen?

Björn Alexander: Beim Schnellimbiss würde man vielleicht sagen: Einmal alles, bitte. Und das ist eigentlich auch ganz zutreffend. Denn - mal abgesehen von Schnee und Eis - ist ganz schön was dabei. Und so kommt zum einen keine Langeweile auf. Zum anderen könnte der Blick auf die Wetterkarten helfen, das richtige Timing für jede Aktivität zu finden.

Was bietet sich denn für Christi Himmelfahrt an Aktivitäten an?

Alles zum Thema Outdoor. Auch Wassersport wäre vorstellbar. Allerdings ist der Sprung ins kühle Nass eher was für die Abgehärteten. Nord- und Ostsee liegen bei 11 bis 14 Grad. Die Binnenseen bringen es häufig auf 14 bis 19 Grad. Gemessen in einem Meter Wassertiefe. Das heißt natürlich, dass es in flacherer Uferbereichen wärmer sein kann. So richtig prickelnd ist es aber so oder so noch nicht.

Verleiten die Lufttemperaturen denn überhaupt zum Sprung ist sehr kühle Nass?

Im Prinzip wäre es denkbar. Insbesondere vom Oberrhein bis rauf ins Emsland. Die Temperaturen klettern hier gerne mal auf 25 bis 28 Grad. Und damit ist es offiziell ein Sommertag. Im großen Rest reicht es aber auch für frühsommerliche 18 bis 24 Grad.

Wie sieht es denn in Sachen Sonnenbrandgefahr aus?

Die ist schon erheblich. Oft liegen die UV-Werte zwischen 6 und 8. Das entspricht einer großen bis sehr großen UV-Belastung und ist vergleichbar mit den Werten im Hochsommer.

Was bringt uns das Wetter denn am Brückentag, dem Freitag?

Es ziehen schon mal mehr Wolken durch. Die sommerliche Grundstimmung bleibt aber in der warmen, teils schon leicht schwülen Luft erhalten. Es werden nämlich zwischen 20 Grad im Nordosten und bis knapp 30 Grad am Oberrhein. Damit könnte es der erste Hitzetag des Jahres 2020 werden. Die Hitzemarke von 30 Grad haben wir bis dato noch nicht geknackt.

Das hört sich gut an. Sind die Aussichten auch zum abendlichen Grillen noch so gelungen?

Nicht mehr überall. Im Nordwesten steigt später die Wahrscheinlichkeit für erste Gewitter. Die können zum Teil auch kräftig ausfallen.

Und am Samstag?

Da verlagert sich die unwetteraktive Zone mit einer Kaltfront in den Süden und den Südosten. Dabei drohen erneut heftige Gewitter mit örtlichem Unwetterpotenzial durch Starkregen, Hagel und Sturmböen. Ansonsten bleibt es ebenfalls wechselhaft mit Schauern. Lediglich der Westen bleibt schon wieder trocken. Dabei weht ein teilweise kräftiger Westwind, der kaum mehr als 15 bis 22 Grad zulässt.

Wie sieht der Sonntag aus?

Von Westen kommt die Sonne wieder besser ins Spiel und nur der Nordosten zeigt sich durchwachsen mit etwas Regen. Die Temperaturen bleiben ähnlich bei 15 bis 22 Grad.

ntv-Meteorologe Björn Alexander

Mit welchem Wetter geht die neue Woche los?

Da sind sich die Wettercomputer derzeit noch etwas uneins. Gestern sah es so aus, als ob es rasch wieder sonnig und trocken werden würde. Heute sind aber auch Ansätze dabei, dass es besonders in der Osthälfte noch bis einschließlich Mittwoch unbeständig und auch mal nass weitergehen könnte. In Sachen Trockenheit wäre das zumindest mal ein Mini-Lichtblick.

Was machen die Temperaturen?

Die bringen es am Montag auf 16 bis 25 Grad. Auch Dienstag und Mittwoch sieht es tendenziell nach zunehmend frühsommerlichen Werten aus. Dienstag bei 16 bis 26 Grad und am Mittwoch mit 17 bis 27 Grad. Und nimmt man das derzeit optimistischste Modell, dann sind auch Spitzenwerte bis 30 Grad erneut nicht auszuschließen.

Gibt es schon Trends für Pfingsten?

Beim Trend für Pfingsten sind - je nachdem, welches Wettermodell man sich anschaut - natürlich noch viele Möglichkeiten offen. Momentan sieht es - wie gesagt - nach dem Temperatursturz am langen Wochenende erst einmal nach einem deutlichen Aufwärtstrend aus. Und nimmt man dann die wärmsten Vorhersagen, dann sind zu Pfingsten auf jeden Fall auch sommertaugliche Höchstwerte drin.

Was macht die Trockenheit?

Schaut man auf die Regenprognosen, dann sind zwar auch wechselhaftere Aussichten mit Schauern nicht ganz auszuschließen. Das Gros der Wettercomputer sieht zu Pfingsten aber eher trocken und häufig freundlich bis sonnig.