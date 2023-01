In der Nacht kracht ein Auto gegen eine Säule des Brandenburger Tors in Berlin, der Fahrer kommt ums Leben. Noch ist unklar, wie es zu dem Vorfall kommt und was dessen Hintergrund ist. Augenzeugen berichten von deutlich überhöhter Geschwindigkeit des Wagens.

Das Auto, das in der Nacht gegen eine Säule des Brandenburger Tores in Berlin geprallt ist, war Zeugenaussagen zufolge mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Das bestätigt eine Polizeisprecherin gegenüber ntv.de. Ein Zeuge sagte dem "Tagesspiegel", das Auto habe ihn mit geschätzt mehr als 200 Kilometern pro Stunde überholt. Der Fahrer kam bei dem Zusammenprall ums Leben. Laut Polizeimitteilung handelt es sich bei ihm um einen 26-Jährigen.

Ein Notfallsanitäter, der mit einem Rettungswagen zufällig in der Nähe war, habe noch versucht, Erste Hilfe zu leisten, habe aber abbrechen müssen, als der Wagen anfing zu qualmen, schreibt die Polizei. Kurz darauf habe die Feuerwehr den Mann nur noch tot aus dem Wrack bergen können. Seine Leiche sei der Rechtsmedizin übergeben worden, erklärte die Feuerwehr. Hinweise darauf, dass weitere Personen an dem Vorfall beteiligt waren, haben die Ermittler bisher nicht. Auch kamen nach bisherigen Erkenntnissen keine weiteren Personen zu Schaden.

Der Hintergrund des Vorfalls ist weiter unklar. Zum Hergang gibt es jedoch erste Erkenntnisse: Den Angaben der Polizei zufolge fuhr der PKW gegen 23.30 Uhr auf dem Boulevard Unter den Linden auf das Berliner Wahrzeichen zu. Am Pariser Platz prallte der Mercedes mit dem rechten Vorderrad gegen den Bordstein, sodass das Rad Luft verlor. Der Wagen sei dann nach links abgekommen und ungebremst gegen eine Säule des Brandenburger Tors geprallt.

Das Auto wurde durch den Zusammenstoß völlig demoliert. Vor dem Wrack wurde in der Nacht ein Sichtschutz errichtet. Der Pariser Platz war bis 5 Uhr früh gesperrt. An der Säule sind Absplitterungen und schwarze Stellen zu sehen.