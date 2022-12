Viele Hits und Weihnachtszauber: die Kelly Family bei ihrem Konzert Ende November in München.

Tragischer Zwischenfall im westfälischen Halle: Inmitten des Konzerts der Kelly Family erleidet ein Besucher einen medizinischen Notfall. Alle Hälfte kommt zu spät. Das zunächst unterbrochene Konzert wird schließlich ganz beendet.

Bei einem Konzert der Kelly Family in Halle (Westfalen) ist nach Angaben des Veranstalters ein Besucher gestorben. Der Fan starb demnach aufgrund eines medizinischen Notfalls, wie der Veranstalter auf Facebook mitteilte. Zuvor hatte sich demnach noch ein ärztliches Notfallteam um ihn gekümmert. "Unsere Gedanken sind bei dem Verstorbenen und seinen Angehörigen", hieß es weiter.

Das Konzert wurde den Angaben zufolge abgebrochen und nicht fortgesetzt. Die Band spielt noch bis Ende des Jahres 19 Konzerte. Das nächste soll schon am Samstag in Berlin stattfinden. Im Dezember sind mehrere Weihnachtsshows geplant. Das Album der Band "Christmas Party" ist kurz vor Weihnachten zurück in den Charts, rangierte dort vergangene Woche auf Rang 18.