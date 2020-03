Nach einem historisch nassen Februar folgt ein sonniges und trockenes Wochenende. "Helge" kratzt dabei sogar schon and er 20-Grad-Marke. Damit allerdings müssen auch die Allergiker so langsam ihre Schutzschilde hochfahren, wie ntv Meteorologe Björn Alexander weiß.

Regen, Sturm und viele Wolken. Die Wetternachrichten waren in letzter Zeit schon ziemlich eintönig. Ändert sich das am Wochenende?

Definitiv. Denn seit langem erwartet uns an diesem Wochenende nahezu deutschlandweit trockenes Wetter. Mal absehen vom Westen und Südwesten, wo am Samstag ganz auch dichteren Wolken vereinzelt etwas Regen oder Nieselregen fallen kann, ist in Sachen Niederschlag nichts in Sicht. Stattdessen sorgt Hoch "Helge" verbreitet für freundliches bis sonniges Wetter.

Wie sieht es bei den Temperaturen aus? Wird es auch wärmer?

Am Samstag noch nicht. Denn nach verbreitet frostiger Nacht mit örtlicher Glättegefahr bleibt es noch eher frisch. Doch anschließend geht es spürbar aufwärts, so dass wir in der nächsten Woche vielerorts mal in den Bereich der 15 bis 20 Grad kommen. Bestes Frühlingswetter also.

Bleibt das dann auch so?

Da sind sich die Wettercomputer derzeit noch nicht sicher. Nach jetzigem Stand schaut es bis einschließlich Mittwoch für viele von uns gut aus. Danach könnte es vorübergehend wechselhafter und kühler werden. Selbst Schnee auf den Bergen ist momentan nicht auszuschließen. Mit den Schauerwolken folgt nämlich ein erneuter Schwall Kaltluft. Eine Abkühlung, die aber wahrscheinlich ein glimpfliches Ende finden dürfte. Dahinter folgt nämlich nach jetzigem Stand schon wieder ein neues Hoch.

Björn Alexander sieht den Frühling in Fahrt kommen.

Immerhin: zwei Wochenenden mit guten Aussichten. Das kann sich doch sehen lassen. Was passiert da mit der Natur. Die steht ja eigentlich schon in den Starlöchern, oder?

Mit dem Sonnen- und Temperaturzuwachs dürfte vielerorts ordentlich gewachsen werden. Die Grundlage ist auf jeden Fall ziemlich gut. Denn nach dem zweitnassesten Februar seit Beginn der Wetteraufzeichnungen sind die Böden und Wasserspeicher oftmals prall gefüllt.

Gibt es auch Regionen, die noch zu trocken sind?

Im Oberboden ist es überall sehr entspannt. Das für das Wachstum verfügbare Wasser macht uns also zum Glück keine Sorgen mehr. In den tiefer gelegenen Bodenschichten von ein bis zwei Metern Tiefe könnte hingegen noch ein wenig nachgelegt werden.

Doch sicherlich nicht überall?

Nein. Nennenswert zu trocken ist es in größerem Ausmaß nur noch in Teilen von Sachsen-Anhalt, Sachsen und Brandenburg.

Die Natur erwacht - wie sieht es in Sachen Pollenflug aus?

Besonders die Birke dürfte in nächster Zeit ganz schön aufs Gaspedal treten. Allergiker sollten somit schon mal die nötigen Medikamente wie Augentropfen oder Nasenspray besorgen. In Zeiten von Corona erscheint es mir auf jeden Fall sinnvoll, sich frühzeitig genug darum zu kümmern. Das gilt insbesondere dann, wenn die Allergie auch bis auf die Bronchien durchschlägt. Gerade bei Birkenpollen kommt das ja durchaus häufiger vor.

Dann schauen wir doch mal auf die Details für das ersten Frühlingswochenende in diesem Jahr: Was erwartet uns?

Am Samstag zeigt sich die Nordsthälfte überwiegend schön. Am meisten Sonne bekommen Sie dabei von der Ostsee bis herunter ans Erzgebirge bis rüber in die Lüneburger Heide. Im übrigen Land sind die zahlreicher. Es fällt aber nur ganz vereinzelt etwas Regen, Sprühregen oder Schnee.

Schnee?

Ja. Das gilt in Richtung Alpenrand, wo es ja auch einige Hundert Meter hoch ist. Geschuldet ist das aber natürlich auch den noch sehr frischen Temperaturen, die mit Frühlingsfeeling nicht allzu viel zu tun haben. Verbreitet bleibt es bei einstelligen Werten zwischen 6 und 9 Grad. Einzig am Rhein werden es 11 bis 13 Grad.

Und am Sonntag?

Kommt der Frühling schon mal mehr in Fahrt. Die Temperaturen erreichen meistens 11 bis 17 Grad mit den wärmsten Werten am Oberrhein. Frischer ist es noch in Vorpommern sowie auf den östlichen Mittelgebirgen bis 9 oder 10 Grad.

Was macht die Sonne?

Die scheint besonders im Süden recht ungetrübt vom Himmel, während es Richtung Norden wolkiger und zum Teil auch sehr windig durch den Tag geht. Doch auch im Norden bleibt es trocken.

Welches Wetter bringt uns der Start in die nächste Woche?

Montag und Dienstag ist es freundlich bis sonnig und nach wie vor trocken bei ansteigenden Temperaturen. Am Montag bei 10 bis 17 und Dienstag bei 11 bis 19 Grad.

Wie sieht es im Anschluss aus?

Mittwoch im Norden mehr Wolken mit kühlerer Luft und ersten Schauern. Im übrigen Land ändert sich bei Spitzenwerten von bis zu 20 Grad dagegen noch nichts. Am Donnerstag kommen die Wolken südwärts voran und bringen zeitweise Regen mit, der im Bergland Schnee übergeht. Die Temperaturen gehen nämlich ordentlich zurück.

Klopft der Winter nochmals an?

Derzeit sieht es am Freitag und Samstag nächster Woche nach einer Spanne von 4 bis 14 Grad mit frostigen Nächten aus. Dafür meldet sich mit dem nächsten Hoch aber voraussichtlich rasch die Sonne zurück.