Nicht, dass wir noch viel davon mitbekommen würden, aber das Wetter, das wir kommende Woche von unserer Fensterscheibe aus beobachten können, kommt recht kühl daher. Ein kalter Ostwind ist dafür verantwortlich, allerdings ist auch mit Pollenflug zu rechnen.

Bis zur Mitte der neuen Wetterwoche geht es ziemlich unterkühlt weiter. Nachts ist es verbreitet frostig und auch tagsüber sind die Werte bei einem kalten Ostwind oft im einstelligen Bereich. Zumindest aber entschädigt uns die Sonne, die es gerne mal auf 10 bis 12 ungetrübte Betriebsstunden bringt. Die zweite Wochenhälfte wird dann leicht wechselhaft und etwas milder. Für Temperaturen von 15 bis 20 Grad wird es aber nicht reichen. Auf die müssen wir bis zum Monatswechsel warten.

ntv-Meteorologe Björn Alexander

Gleichzeitig werden es die Allergiker unter uns sicherlich schon in Nase und Augen haben: den zunehmenden Pollenflug. Bislang waren es die üblichen Verdächtigen, die bereits in den letzten Monaten ihre Pollen abgelassen haben. Nämlich Erle und Hasel, was allerdings im Februar und zu Beginn des Märzes aufgrund der wiederholt nassen Wetterlagen gar nicht so sehr aufgefallen ist. Das sieht aber jetzt ganz anders aus. Mit dem Beginn der Birkenblüte und dem trockenen und sonnigen Wetter begibt sich die Pollensaison auf die Überholspur. Damit ist die Birke im Prinzip etwas, aber nicht viel zu früh dran.

Und so normal der einsetzende Birkenpollen-Flug jetzt ist, so ungünstig ist das natürlich auch in Bezug auf die aktuelle Corona-Lage. Denn es wird einerseits noch mehr geschnupft und genießt. Andererseits brauchen auch Allergiker ihre Medikamente, die derzeit aber aufgrund der zum Teil langen Schlangen an den Apotheken nicht immer leicht zu bekommen sind. Eine Abschwächung der Pollenkonzentration könnte sich wettertechnisch durch örtliche Schauer zum Wochenende auch nur regional ergeben. Hier die Details.

Montag bis Donnerstag

Hoch "Jürgen" sorgt für viel Sonne und klare Nächte. Dementsprechend bleiben uns der Nachtfrost und auch der kalte Ostwind erhalten. Am Montag bei Höchstwerten von 1 bis 10, am Dienstag bei 1 bis 9 und am Mittwoch bei 3 bis 10 Grad. Am Donnerstag werden die Wolken insgesamt zwar zahlreicher, es bleibt aber trocken. Außerdem kommt mildere Luft ins Spiel, so dass die Temperaturen immerhin auf 5 bis 11 Grad klettern.

Freitag und am Wochenende

Es wird leicht unbeständig mit lokalen Schauern. Am Freitag eher im Westen, Samstag im Norden und am Sonntag tendenziell im Süden. Ansonsten bleibt es trocken und freundlich, teilweise auch sonnig. Die Temperaturen pendeln mal etwas rauf, mal wieder etwas runter. Am Freitag sind 8 bis 14 Grad möglich. Der Samstag bringt uns 7 bis 13, der Sonntag 7 bis 12 Grad.