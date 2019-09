Zwillingsbabys in Berliner Zoo Erstmals Pandas in Deutschland geboren

Das Berliner Pandaweibchen Meng Meng bringt Zwillinge zur Welt. Es ist das erste Mal, dass ein Panda in einem deutschen Zoo Nachwuchs gebärt. Die Zoo-Veranwortlichen jubeln überschwänglich.

Im Berliner Zoo sind zwei Panda-Babys zur Welt gekommen. "Meng Meng ist Mama - und das gleich doppelt! Wir sind so glücklich, uns fehlen die Worte!", teilte der Zoo am Morgen via Twitter mit. Tatsächlich kamen die Panda-Babys bereits am Samstagabend zur Welt. Die kleinen Wesen sind dem Zoo zufolge kaum als Pandas zu erkennen: Rosarot sind sie und haben nur etwas weißen Flaum. Dafür brüllen sie aber wohl schon ordentlich.

Der erste Nachwuchs der sechsjährigen Pandadame Meng Meng erblickte um 18.54 Uhr nach einer Tragzeit von 147 Tagen erstmals das Licht der Welt. Erst eine Woche zuvor hatten Experten die Schwangerschaft mit Sicherheit feststellen können. Das zweite Zwillingskind rückte nach Zoo-Angaben um 19.42 Uhr nach. "Obwohl es der erste Nachwuchs für unsere junge Panda-Dame ist, kümmert sie sich vorbildlich. Anfangs müssen die Jungtiere ungefähr alle zwei bis drei Stunden trinken, die wärmende Nähe der Mutter ist wichtig damit die Kleinen nicht auskühlen", erklärte Zoodirektor Andreas Knieriem.

Mutter und Nachwuchs werden erst einmal nicht in der Öffentlichkeit gezeigt. Für Papa Jiao Qing ändert sich dagegen wenig: Panda-Männchen sind bei der Aufzucht der Jungtiere nicht involviert. Er ist daher weiter im Zoo zu sehen.