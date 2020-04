Zwei mutmaßliche Geldautomaten-Knacker haben in Niedersachsen auf der Flucht einen Polizeiwagen gerammt. Wie die Polizeiinspektion Goslar mitteilte, waren zwei Männer dabei beobachtet worden, wie sie sich in der Nacht auf Samstag an einem Automaten in der Stadt zu schaffen machten. Als die Polizei eintraf, flüchteten sie in ihrem Pkw. Auch der quergestellte Lastwagen eines Zeugen konnte sie nicht aufhalten.

Später rammten die Flüchtenden mit ihrem Auto den Angaben zufolge einen Polizeiwagen. Die Polizisten im Fahrzeug wurden leicht verletzt. Die Unbekannten entkamen schließlich auf der Autobahn 7. Es sei nicht ausgeschlossen, dass ein dritter Mann zu Fuß geflohen sei, hieß es.

Gleich an drei Orten in Niedersachsen hatten Kriminelle sich in der Nacht auf Samstag an Geldautomaten zu schaffen gemacht. In Bunde nahe der Grenze zu den Niederlanden und in Verden explodierten Sprengsätze, wie die örtlichen Polizeistellen mitteilten. In Bunde lag der Schaden nach ersten Schätzungen bei mehreren Hunderttausend Euro. Die mutmaßlichen Täter sollen mit einem Motorrad Richtung Niederlande geflüchtet sein.