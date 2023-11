Rund 30 Schüler einer Wiesbadener Schule übernachten im Schulgebäude, Autofahrer sitzen in ihren Wagen fest. Im Rheingau-Taunus-Kreis sind am Morgen alle aufgerufen, zu Hause zu bleiben. Ein Schneespaziergang sei derzeit lebensgefährlich.

Nach dem Wintereinbruch mit zahlreichen Unfällen und Straßensperrungen sollen die Menschen im hessischen Rheingau-Taunus-Kreis zu Hause bleiben. "Mein dringender Appell: Bleiben Sie am Dienstag unbedingt zu Hause. Bitte unternehmen Sie auch keine Spaziergänge im Wald: Es besteht akute Lebensgefahr durch Astbruch und umstürzende Bäume", sagte der Landrat im Rheingau-Taunus-Kreis, Sandro Zehner, laut einer Mitteilung aus der Nacht. Der gesamte Rheingau-Taunus-Kreis sei von den Auswirkungen des starken Schneefalls betroffen, teilte die Polizei mit. Einheiten der Freiwilligen Feuerwehren und des Katastrophenschutzes seien seit Montagmittag teilweise durchgehend im Einsatz. Vielerorts seien Bäume wegen der Schneelast umgestürzt und blockierten die Straßen. Da weiterhin Bäume umzustürzen, wurden Ein- und Ausfahrtsstraßen gesperrt.

"Zunächst müssen die Strecken wieder sicher befahrbar sein, da die Situation aufgrund der Gefahr von umstürzenden Bäumen akut lebensgefährlich ist", sagte der CDU-Landrat Zehner. Bei Tagesanbruch müsse auf allen betroffenen Strecken daher zunächst ein genaues Lagebild erkundet werden. Auf den nicht gesperrten Hauptverkehrsadern seien alle Winterdienst-Fahrzeuge rund um die Uhr im Einsatz.

Schüler verbringen Nacht im Schulgebäude

Zahlreiche Schüler und Betreuer einer Wiesbadener Schule mussten die Nacht wegen des Wintereinbruchs im Schulgebäude verbringen. Für 55 Personen, darunter 27 Kinder, sei in der Schule eine Unterkunft für die Nacht eingerichtet worden, da sie durch die Witterungsverhältnisse nicht mit Schulbussen nach Hause fahren konnte, teilte ein Sprecher der Feuerwehr am Morgen mit.

Die Schüler einer internationalen Schule kämen aus dem gesamten Rhein-Main-Gebiet, weshalb eine Rückfahrt nach Hause durch den Schneefall nicht mehr möglich gewesen sei. Ein Betreuungstrupp der Feuerwehr mit rund 25 Personen kümmere sich um die Versorgung. Ob am Dienstagmorgen wieder der Unterricht startet oder die betroffenen Personen zunächst nach Hause können, war in der Nacht unklar. Für das Frühstück sei gesorgt, sagte der Sprecher.

Zwei Tote nach Glatteisunfällen

Im Rheingau-Taunus-Kreis saßen zahlreiche Autofahrer nach Angaben der Feuerwehr in ihren Fahrzeugen fest. Etwa 100 Menschen mussten nahe Eltville wegen umstürzender Bäume aus ihren Autos gerettet werden. Sie wurden zunächst in einer Halle untergebracht. Am Abend kamen 20 bis 25 Menschen in Hotels unter.

Der Wintereinbruch sorgte auch in anderen Bundesländern für glättebedingte Unfälle - dabei starben mindestens zwei Menschen. Im Landkreis Schwäbisch Hall in Baden-Württemberg kam ein 71 Jahre alter Mann am Montagabend bei einem Frontalzusammenstoß auf schneeglatter Straße ums Leben. Eine 54-jährige Autofahrerin starb bei Denzerheide in Rheinland-Pfalz bei einem Glatteisunfall. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) geht es am heutigen Dienstag in vielen Teilen Deutschlands mit Schnee und Schneeregen weiter.