Tennis-Weltstar unter Verdacht: Inder ermitteln gegen Maria Scharapowa

Schwere Vorwürfe gegen das bekannteste Gesicht des russischen Spitzensports: In Indien soll Tennis-Legende Scharapowa in einen millionenschweren Betrugsfall rund um ein glamouröses Immobilienprojekt verwickelt sein.

Die indische Polizei ermittelt gegen die fünffache "Grand Slam"-Gewinnerin Maria Scharapowa wegen Betrugsverdachts. Der russische Tennis-Star soll ein Bauprojekt für Luxuswohnungen unterstützt haben, das nie fertig gestellt wurde - obwohl bereits Millionen Dollar dafür eingestrichen worden waren, wie die Polizei und ein Anwalt erklärten. Weder die verantwortlichen Bauunternehmer noch Scharapowa selbst wollten sich bisher zu dem Fall äußern.

Die 30-jährige frühere Weltranglistenerste war 2012 nach Indien gereist, um dort das Projekt für Luxushochhäuser zu bewerben. Der Luxuskomplex mit dem Titel "Ballet" in einem Vorort von Neu Delhi sollte potenzielle Käufer unter anderem mit einer Tennisakademie, einem Klubhaus und einem Hubschrauberlandesplatz überzeugen.

"Etwas ganz Besonderes"

Scharapowa wolle, dass "die Eigentümer sich so fühlen, als würden sie etwas ganz Besonderes und Anderes besitzen", hieß es auf der Internetseite des Projektes. Aus Sicht der Kläger sei Scharapowa als öffentliche Vertreterin der Immobilienfirma aufgetreten und damit ebenfalls rechtlich verantwortlich, erklärte Anwalt Piyush Singh: "Niemand hätte in das Projekt investiert, wenn ihr Name nicht darüber gestanden hätte."

Offen ist derzeit noch, welche Folgen der Spitzensportlerin im Fall einer etwaigen Verurteilung drohen. Möglicherweise zielen die Kläger darauf ab, im Rahmen eines Schadenersatzforderung nach indischem Recht einen Teil der erlittenen Verluste aus dem Vermögen der Tennis-Legende zu begleichen.

Quelle: n-tv.de