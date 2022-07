Erneut kann kein Spieler den Eurojackpot knacken. Bei der nächsten Ziehung am Dienstag geht es deshalb um 117 Millionen Euro. Dann könnte es auch einen neuen deutschen Gewinnrekord geben - der alte ist nur wenige Monate alt.

Der mit 104 Millionen Euro gefüllte Eurojackpot ist nicht geknackt worden. Damit geht es bei der nächsten Ziehung am Dienstag um rund 117 Millionen Euro, wie Westlotto in Münster mitteilte. Eine Regeländerung zum zehnjährigen Bestehen der europäischen Lotterie macht das möglich. Ende März hatten die 18 Teilnehmerländer die Deckelung der Gewinnsumme von 90 auf 120 Millionen Euro angehoben.

Bei einem Sieg eines Einzelspielers, einer Einzelspielerin oder einer Tippgemeinschaft aus Deutschland wäre somit am Dienstag eine neue landesweite Höchstmarke möglich. Der bisherige Gewinnrekord liegt bei 110 Millionen Euro, er war im Mai von einer 15-köpfigen Tippgemeinschaft aus Nordrhein-Westfalen erreicht worden. Zuvor hatten mehrere deutsche Spieler den damaligen Höchstgewinn von 90 Millionen Euro erreicht.

Weil bei der Ziehung in Helsinki niemand die gezogenen Zahlen 9 - 11 - 16 - 19 - 32 und die Eurozahlen 3 und 5 getippt hatte, wächst die Gewinnsumme jetzt auf die Rekordhöhe an. Die Angaben der Zahlen sind ohne Gewähr.

Gewinnchance bei 1 zu 140 Millionen

Bei der nächsten Ziehung am Dienstag um 19 Uhr erwartet Westlotto, der Koordinator des Glückspiels, nicht nur rund 117 Millionen Euro in der Gewinnklasse 1 sondern auch rund 1 Million Euro in der Gewinnklasse 2. Die Wahrscheinlichkeit für den ersten Gewinnrang liegt beim Eurojackpot bei 1 zu 140 Millionen. Der zweite Ziehungstag am Dienstag war ebenfalls erst zum zehnjährigen Jubiläum Ende März eingeführt worden. Zuvor gab es immer nur Freitagsziehungen.

Die hohe Summe des Jackpots baut sich auf, wenn kein Spieler die gezogenen Zahlen 5 aus 50 und die Eurozahlen (Zusatzzahlen) 2 aus 12 richtig ankreuzt. Das nicht verteilte Geld aus der ersten Gewinnklasse wandert dann in den Jackpot für die nächste Ziehung.

