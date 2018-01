Panorama

Mit Papa im Fernsehen: Kleiner Junge unterbricht Live-Interview

Warum mit Autos spielen, wenn Papa live im Fernsehen so viel interessanter ist? Das denkt sich womöglich der Sohn eines US-Filmhistorikers, als er in die Live-Schalte seines Vaters platzt. Und damit ist er nicht der erste.

Ein kleiner Junge ist zum ungeplanten Star eines Live-Interviews des Nachrichtensenders Al-Dschasira mit seinem Vater geworden. Der katarische Sender sprach mit dem US-Filmhistoriker Daniel Smith-Rowsey gerade über die Anti-Sexismus-Proteste der Stars bei den Golden Globes, als das Kleinkind plötzlich von hinten ins Bild lachte, winkte und sich an die Schulter seines Vaters kuschelte.

Smith-Rowsey entschuldigte sich für die Störung, doch Moderator Sohail Rahman blieb locker. "Er kann reinkommen...Kein Problem Daniel, wir haben gerne auch Kinder in der Sendung", sagte er. Also blieb der Kleine begeistert und präsentierte vor laufenden Kameras sein Spielzeugauto.

Der Sender teilte das Video seines "BBC-Moments" auf Twitter - denn es ist nicht das erste Mal, dass Kinder in eine Live-Schalte platzen. Auch bei einem Live-Interview der britischen Rundfunkanstalt mit dem Südkorea-Experten Robert Kelly im vergangenen Jahr waren dessen Kinder in sein Arbeitszimmer gelaufen. Das Video ging um die Welt. In einem Tweet bedankte sich Smith-Rowsey bei Al Dschasira. "Die Tür sollte abgeschlossen sein!", schrieb er. Aber vielleicht sei es gut, bei all diesen ernsten Themen die Atmosphäre etwas aufzulockern.

Quelle: n-tv.de