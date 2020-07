Unfall auf A31 in Ostfriesland Lastwagen fährt in Stauende - ein Toter

Ein Autotransporter fährt auf das Ende eines Staus auf und schiebt mehrere Autos vor sich her. Ein Mensch stirbt, viele weitere werden in ihren Wägen eingeklemmt und teilweise schwer verletzt. Die Autobahn wird komplett gesperrt, mehrere Rettungshubschrauber bergen die Unfallopfer.

Bei einem schweren Auffahrunfall an einem Stauende ist auf der A31 in Ostfriesland ein Mensch gestorben, rund ein Dutzend Menschen sind dabei verletzt worden. Wie eine Sprecherin der Autobahnpolizei Leer berichtete, ereignete sich das Unglück am späten Vormittag in Fahrtrichtung Emden, als ein Autotransporter auf das Ende des Staus auffuhr und dabei fünf Fahrzeuge ineinander schob und so teilweise deren Insassen einklemmte. Ein Auto habe sich bei dem Unfall überschlagen.

Laut NDR wurden 15 Personen verletzt, sechs davon schwer. Das getötete Unfallopfer saß in einem der Wagen. Angaben zur Identität des Verstorbenen machte die Polizei zunächst nicht. Der 31 Jahre alte Fahrer des Lastwagens blieb den Angaben zufolge unverletzt.

Insgesamt waren vier Rettungshubschrauber im Einsatz. Zeitweise mussten beide Fahrbahnen wegen der Bergungs- und Aufräumarbeiten komplett gesperrt werden. Dadurch habe es kilometerlange Staus gegeben, auch auf den Umleitungsstrecken, sagte die Sprecherin der Autobahnpolizei. Am Nachmittag war die A31 dann zumindest in einer Richtung wieder befahrbar.