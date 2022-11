Mann in Krefelder Innenstadt erschossen

Mitten in Krefeld fallen am Abend plötzlich Schüsse. Ein Radfahrer wird getroffen und stirbt noch am Tatort. Der oder die Täter sind auf der Flucht.

In der Krefelder Innenstadt ist ein Mann auf offener Straße erschossen worden. "Es gab eine Schussabgabe auf der Garnstraße. Eine Person ist verstorben", sagte ein Sprecher der Polizei. Weitere Details nannte er nicht, sondern verwies auf eine Stellungnahme im Laufe des Tages. Die Ermittlungen laufen.

Nach Verdächtigen wird gefahndet. Nach Augenzeugenberichten ereignete sich die Tat kurz vor 20.00 Uhr. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Krefeld bestätigte auf Anfrage, erste Hinweise habe es kurz vor 20.00 Uhr gegeben. Die Hintergründe der Tat sind unklar.

Laut Informationen der "Bild"-Zeitung soll es sich bei dem Toten um einen noch unbekannten Mann gehandelt haben, der auf einem Fahrrad fuhr. Dieser sei von mehreren Schüssen getroffen worden und neben seinem Rad tot zusammengebrochen.