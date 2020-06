Mann in Regensburg erschossen

Offenbar Streit eskaliert Mann in Regensburg erschossen

Die Einsatzkräfte sperrten die Straße in Regensburg weiträumig.

In Regensburg ist ein Mann auf offener Straße erschossen worden. Zeugen hatten am Morgen einen Streit zwischen zwei Männern beobachtet und die Polizei alarmiert, wie die Beamten mitteilten. Die Polizisten fanden einen 57-Jährigen tot auf der Straße liegend. Der Tatort liegt in der Nähe des Regensburger Hauptbahnhofs, die betroffene Straße wurde vorübergehend weiträumig abgesperrt.

Noch in der Nähe des Tatortes stellten die Beamten einen 55 Jahre alten Tatverdächtigen und nahmen ihn fest. Zeugen hatten den Mann beschrieben, er war laut Polizei zu Fuß unterwegs und hatte eine Schusswaffe bei sich.

Sowohl der verstorbene Mann als auch der Tatverdächtige sind nach Polizeiangaben deutsche Staatsangehörige mit kosovarischer Herkunft. Beide hätten sich schon länger gekannt. Die Hintergründe der Auseinandersetzung und der Tat sind noch unklar. Die Leiche des Opfers soll obduziert werden. Kripo und Staatsanwaltschaft Regensburg ermitteln wegen eines Tötungsdeliktes.