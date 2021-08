In der neuen Wetterwoche gibt es ein paar gute Nachrichten. Nach einer gefühlten Ewigkeit können wir endlich mal wieder sonnige Ruhe und steigende Temperaturen vermelden. Sogar die Hitzemarke von 30 Grad wird erreicht. Eigentlich nichts Besonderes in einem August. Denn selbst der unterirdische August 2006, der uns im Anschluss ans sogenannte Sommermärchen über ein Grad zu kalte Temperaturen und fast 200 Prozent Regen gebracht hat, knackte immerhin an zwei Wetterstationen die 30-Grad-Marke. Aber eines scheint auch klar: Bis zu 15 Hitzetage wie im August 2020 werden es in diesem August wohl nicht werden. Immerhin wird es aber für viele zu badetauglichen Temperaturen reichen. Bleibt nur die Frage, ob das Wasser in unseren Badeseen und an den Küsten warm genug ist.

Wie sind die Wassertemperaturen derzeit in Deutschland?

Normalerweise wären die Seen und Küstenabschnitte in Richtung August durchaus ein bis drei Grad wärmer. Doch das wechselhafte und teils windige Wetter der letzten Wochen macht sich bemerkbar. So liegen die Werte im Wasser in den Seen oft bei rund 18 bis 22 Grad. Wer sich an den Küsten in die Fluten werfen möchte, den erwarten vielfach 17 bis knapp 20 Grad. Gemessen wird in einem Meter Wassertiefe, was wiederum bedeutet, dass es in den flacheren Küsten- und Uferbereichen auch wärmer sein kann - wenn die Sonne mitspielt. Das gilt spätestens ab der Wochenmitte. Zuvor ist es noch durchwachsen.

Montag: Im Osten am schönsten

Vom Alpenrand bis an die Ostsee startet die neue Woche freundlich bis sonnig und trocken. Ansonsten sind die Wolken zahlreicher und zum Teil von Regen begleitet. Später sind stellenweise auch gewittrige Schauer möglich. Dazu erwartet Sie im Süden und Osten ein leichtes Frühsommerfeeling mit 21 bis 25 Grad. Im Norden und Westen bläst uns derweil ein kräftigeres Lüftchen mit einem Hauch von Spätsommer mit um die 19 oder 20 Grad ums Näschen.

Dienstag: Übergangstag mit ansteigenden Temperaturen

Im Süden sieht es gut aus. Ansonsten geht es unbeständig durch den Tag; wobei besonders im Westen auch Blitz und Donner möglich sind. Die Temperaturen steigen hierbei schon mal etwas an und bringen es auf Spitzenwerte von bis zu 27 Grad am Rhein. Deutlich frischer ist es nur direkt an der Küste bei 19 Grad.

Mittwoch und Donnerstag: Viel Sonne und Werte bis zu 30 Grad

In puncto Sommer lässt sich die Lage schon mal ganz gut an. Verbreitet werden es um die 25 Grad oder etwas mehr. Spitzenreiter bleibt die Rheinschiene. Hier sind am Mittwoch bis zu 28, am Donnerstag dann auch bis zu 30 Grad drin.

Freitag: Sommerwetter mit wenigen Einschränkungen

Nach jetzigem Stand erwartet uns am Freitag weiterhin meistens schönes Sommerwetter mit nur vereinzelten gewittrigen Spielverderbern. Die können sich nämlich am ehesten in Richtung Schwarzwald entwickeln. Im großen Rest bleibt es dagegen vielfach trocken mit entsprechenden Sommerwerten bis 31 Grad.

Wochenende: Gewitter könnten zulegen

Noch sind die Wettercomputer sich fürs Wochenende unsicher. Allerdings sieht der überwiegende Teil ein ansteigendes Schauer- und Gewitterrisiko. Das gilt insbesondere in der Südhälfte. Alles in allem bleiben die Temperaturen bei meist 22 bis an die 30 Grad aber im sommerlichen Bereich. Und das könnte auch in nachfolgenden Woche ähnlich bleiben. Insofern gilt: Das Sommerwetter kommt und könnte endlich auch mal länger bleiben.